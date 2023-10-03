Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Lewat Duel Sengit, Gregoria Mariska Pulangkan Tunggal Putri India di 32 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:21 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Lewat Duel Sengit, Gregoria Mariska Pulangkan Tunggal Putri India di 32 Besar
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, pun sukses meraih hasil manis di babak 32 besar kala melawan wakil India, Ashmita Chaliha.

Duel itu tersaji di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023) siang WIB. Meski menang dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-16, Gregoria harus bertarung sengit sehingga laga baru rampung dalam waktu 34 menit.

Gregoria Mariska Tunjung

Jalannya Pertandingan

Gregoria memulai pertandingan dengan apik. Dia mampu menekan lawannya untuk memimpin 4-1. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun itu membuat beberapa kesalahan sendiri setelah itu.

Kondisi itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Chaliha. Dia bisa keluar dari tekanannya dan berbalik unggul 11-9 di interval gim pertama.

Pertarungan sengit pun terjadi selepas rehat. Gregoria berusaha keras untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya berhasil membuat skor menjadi imbang 16-16.

Beruntung, pemain rangking tujuh dunia itu tampil gemilang di poin-poin kritis dengan smash-smash silang andalannya. Hasilnya, Gregoria sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, Gregoria kembali mendapat perlawanan sengit dari Chaliha. Meski sempat memimpin 8-5, sang lawan mampu mengejarnya di angka 8-8.

Bahkan, lagi-lagi juara Spain Masters 2023 itu lengah menjelang interval sehingga membuat error beruntun. Dia pun balik tertinggal 9-11 di interval gim kedua.

Halaman:
1 2
