HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Putri Kusuma Wardani Melaju Mulus ke 16 Besar, Tantang Pusarla V Sindhu!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |12:47 WIB
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, pun sukses melaju mulus ke babak 16 besar Asian Games 2023.

Kepastian itu didapat Putri KW usai mengalahkan wakil Hong Kong, Liang Ka Wing, di babak 32 besar. Bermain di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023) siang WIB, dia menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-10 dalam waktu 28 menit.

Putri Kusuma Wardani

Di babak 16 besar, Putri KW akan berjumpa dengan jagoan India, Pusarla Venkata Sindhu. Sindhu sendiri melaju ke 16 besar usai mengalahkan wakil Taiwan, Hsu Wen-chi, dengan skor 21-10 dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Putri KW memulai laga dengan apik. Dia langsung menyerang sejak awal pertandingan. Dia melancarkan smash-smash tajam ke pertahanan lawan yang membuatnya unggul 6-2.

Variasi serangan dropshot yang dilakukan oleh pemain berusia 21 tahun itu juga membuat Liang kerepotan. Hasilnya, Putri KW dengan mudah menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-5.

Usai rehat, Putri KW terus mendominasi dengan menampilkan pertahanan yang juga apik. Di sisi lain, lawannya juga beberapa kali membuat error sehingga membuatnya memimpin 16-9.



