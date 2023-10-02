Sabet 1 Emas dan 1 Perunggu, Tim BMX Indonesia Perbaiki Catatan Asian Games 2018

HANGZHOU - Timnas balap sepeda Indonesia menorehkan satu medali emas dan satu medali perunggu lewat nomor BMX Putri di Asian Games 2023. Hasil tersebut memperbaiki catatan pada Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Medali emas tersebut disumbangkan oleh Amellya Nur Sifa yang tampil sempurna dalam tiga kesempatan run. Di final, ia mendapatkan 3 poin di run pertama usai mencatatkan waktu 44,065 detik, 2 poin di run kedua dengan 43,290 detik juga 1 poin tambahan di run terakhir dengan 43,918 detik.

Tampil sensasional, Sifa mengalahkan Gu Quanquan yang menempati peringkat kedua dan berhak atas medali perak. Wakil tuan rumah itu mencatatkan waktu 42,483 detik dan mendapatkan 1 poin di run pertama, 2 poin di run kedua dengan 41,827 detik serta empat poin di run ketiga dengan 44,964 detik.

Sementara medali perunggu direbut wakil Indonesia lainnya, Jasmine Azzahra Setyobudi. Ia mencatatkan 45,244 detik di run pertama dan meraih 4 poin, lalu 43,551 detik di run kedua (3 poin) juga 2 poin di run terakhir lewat catatan waktu 43,958 detik.

Hasil satu medali emas dan satu perunggu dari BMX ini memperbaiki raihan yang dicapai pada Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Saat itu, Tim Indonesia meraih satu perak dari I Gusti Bagus Saputra dan satu perunggu dari Wiji Lestari melalui disiplin BMX.

Kepala Pelatih Timnas Balap Sepeda Indonesia, Dadang Haris Poernomo, bersyukur bisa memperbaiki catatan dari edisi 2018. Ia berterima kasih atas bantuan dan dukungan semua pihak.