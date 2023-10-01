Breaking News: Indonesia Raih Medali Emas Keempat dari Cabor Sepeda BMX

HANGZHOU – Kontingen Indonesia berhasil mendapatkan tambahan satu medali emas dan satu medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) Sepeda BMX Asian Games 2023. Beraksi di Chun’an Jieshou Sports Centre, Hangzhou, China, pesepeda Tanah Air, Amellya Nur Sifa menjadi atlet yang berhasil menyumbang medali emas keempat untuk Indonesia di Asian Games 2023.

Medali emas tersebut didapat setelah Amellya sukses menjadi yang terbaik di nomor putri. Dia mencatatkan enam poin dari tiga kali catatan waktu moto run.

Pada Run 1, Amellya menorehkan waktu 44,065 detik. Kemudian, waktu tercepat dihasilkannya pada Run 2 di angka 43,290 detik. Kemudian, pada Run 3 catatan waktunya di angka 43,918 detik.

Sementara itu medali perak diraih Quanquan Gu dari China. Dia juga menghasilkan enam poin.

Sedangkan medali perunggu diraih oleh wakil Indonesia lainnya, yakni Jasmine Azzahra Setyobudi. Dia berada di tempat ketiga setelah menorehkan sembilan poin.

Dengan hasil tersebut, kini Indonesia menambah satu perolehan medali emas menjadi 4 yang dilengkapi dengan tiga medali perak dan 11 medali perunggu. Tim Merah-Putih total mengumpulkan 18 medali dan naik ke posisi 10 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

(Rivan Nasri Rachman)