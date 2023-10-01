Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Breaking News: Indonesia Raih Medali Emas Keempat dari Cabor Sepeda BMX

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:19 WIB
Breaking News: Indonesia Raih Medali Emas Keempat dari Cabor Sepeda BMX
Atlet sepeda BMX Indonesia, Amellya Nur Sifa. (Foto: Instagram/amellyanur_sifa)
A
A
A

HANGZHOU – Kontingen Indonesia berhasil mendapatkan tambahan satu medali emas dan satu medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) Sepeda BMX Asian Games 2023. Beraksi di Chun’an Jieshou Sports Centre, Hangzhou, China, pesepeda Tanah Air, Amellya Nur Sifa menjadi atlet yang berhasil menyumbang medali emas keempat untuk Indonesia di Asian Games 2023.

Medali emas tersebut didapat setelah Amellya sukses menjadi yang terbaik di nomor putri. Dia mencatatkan enam poin dari tiga kali catatan waktu moto run.

Pada Run 1, Amellya menorehkan waktu 44,065 detik. Kemudian, waktu tercepat dihasilkannya pada Run 2 di angka 43,290 detik. Kemudian, pada Run 3 catatan waktunya di angka 43,918 detik.

Sementara itu medali perak diraih Quanquan Gu dari China. Dia juga menghasilkan enam poin.

Amellya Nur Sifa

Sedangkan medali perunggu diraih oleh wakil Indonesia lainnya, yakni Jasmine Azzahra Setyobudi. Dia berada di tempat ketiga setelah menorehkan sembilan poin.

Dengan hasil tersebut, kini Indonesia menambah satu perolehan medali emas menjadi 4 yang dilengkapi dengan tiga medali perak dan 11 medali perunggu. Tim Merah-Putih total mengumpulkan 18 medali dan naik ke posisi 10 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement