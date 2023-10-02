Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Senin 2 Oktober: 2 Melaju, 1 Kandas

BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di bulu tangkis Asian Games 2023, Senin (2/10/2023) siang WIB. Dari tiga wakil yang bermain, hanya ada satu yang kandas.

Wakil Indonesia yang bermain pertama kali di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Ganda campuran Pelatnas PBSI itu sukses mengalahkan Kim Won-ho/Jeong Na-eun di babak 32 besar.

Di gim pertama, Rinov/Pitha berhasil menang 21-15. Sayangnya, mereka kemudian takluk di gim kedua dengan skor 16-21. Beruntung, pasangan Indonesia itu sukses menamatkan perjuangan lawannya 21-19.

Berkat kemenangan itu, Rinov/Pitha melenggang ke babak 16 besar cabor bulu tangkis Asian Games 2023 nomor perorangan. Mereka akan menghadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino yang mendapat bye di babak 32 besar.

Langkah Rinov/Pitha itu sayangnya tidak diikuti oleh Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Mereka malah takluk dari Ye Hong-Wei/Lee Chia-Hsin dua gim langsung 13-21 dan 20-22.

Terakhir, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang berlaga pada Senin (2/10/2023) siang WIB. Pasangan berjuluk The Babies itu menamatkan perlawanan Leong Iok Chong/Vong Kok Weng dengan relatif mudah 21-9 dan 21-8.