Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Senin 2 Oktober: 2 Melaju, 1 Kandas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:11 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023, Senin 2 Oktober: 2 Melaju, 1 Kandas
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melaju ke 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di bulu tangkis Asian Games 2023, Senin (2/10/2023) siang WIB. Dari tiga wakil yang bermain, hanya ada satu yang kandas.

Wakil Indonesia yang bermain pertama kali di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Ganda campuran Pelatnas PBSI itu sukses mengalahkan Kim Won-ho/Jeong Na-eun di babak 32 besar.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari beraksi di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)

Di gim pertama, Rinov/Pitha berhasil menang 21-15. Sayangnya, mereka kemudian takluk di gim kedua dengan skor 16-21. Beruntung, pasangan Indonesia itu sukses menamatkan perjuangan lawannya 21-19.

Berkat kemenangan itu, Rinov/Pitha melenggang ke babak 16 besar cabor bulu tangkis Asian Games 2023 nomor perorangan. Mereka akan menghadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino yang mendapat bye di babak 32 besar.

Langkah Rinov/Pitha itu sayangnya tidak diikuti oleh Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Mereka malah takluk dari Ye Hong-Wei/Lee Chia-Hsin dua gim langsung 13-21 dan 20-22.

Terakhir, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang berlaga pada Senin (2/10/2023) siang WIB. Pasangan berjuluk The Babies itu menamatkan perlawanan Leong Iok Chong/Vong Kok Weng dengan relatif mudah 21-9 dan 21-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement