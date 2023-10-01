Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Minggu 1 Oktober Pukul 12.30 WIB: Salip Malaysia, Indonesia Kembali Ke-10 Besar

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Minggu (1/10/2023) hingga pukul 12.30 WIB dapat Anda ketahui di artikel ini. Kontingen Indonesia sejauh ini berhasil naik posisi ke peringkat 10 usai mengoleksi 18 medali, dengan rincian 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu.

Sebelumnya Indonesia sempat terlempar dari posisi 10 besar, bahkan Tim Merah-Putih berada di bawah Malaysia. Namun, berkat tambahan 1 medali emas dan 1 medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) sepeda BMX, Indonesia pun mengalami peningkatan posisi dan berada di peringkat ke-10.

Medali emas tersebut didapat setelah Amellya sukses menjadi yang terbaik di nomor putri. Dia mencatatkan enam poin dari tiga kali catatan waktu moto run.

Pada Run 1, Amellya menorehkan waktu 44,065 detik. Kemudian, waktu tercepat dihasilkannya pada Run 2 di angka 43,290 detik. Kemudian, pada Run 3 catatan waktunya di angka 43,918 detik.

Sedangkan medali perunggu diraih oleh wakil Indonesia lainnya, yakni Jasmine Azzahra Setyobudi. Dia berada di tempat ketiga setelah menorehkan sembilan poin.

Berkat tambahan dua medali itulah Indonesia mampu menyalip sejumlah negara, termasuk Malaysia. Negeri Jiran tersebut pun kini bertengger di posisi 13 dengan total medali yang belum bertambah, yakni 3 emas, 3 perak, dan 12 perunggu.