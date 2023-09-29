Profil Sapto Yogo Purnomo, Atlet Para Atletik Indonesia di Asian Para Games 2023 yang Pernah Raih Perunggu Paralimpiade

Sapto Yogo Purnomo, atlet para atletik Indonesia di Asian Para Games 2023 (Foto: Instagram/saptoyogopurnomo)

PROFIL Sapto Yogo Purnomo, atlet para atletik Indonesia di Asian Para Games 2023 yang pernah raih perunggu Paralimpiade Tokyo 2020. Sapto merupakan sosok yang diidolakan dan diandalkan oleh Indonesia pada ajang Asian Para Games 2023.

Sapto, yang juga peraih emas di para atletik nomor lari 400 meter putra di ASEAN Para Games 2022 punya kisah sedih pada masa kecilnya. Ketika masih berusia tiga bulan, Sapto sakit panas selama sepekan hingga membuatnya kejang-kejang.

Ketika sembuh, dia mengalami masalah saraf, cerebral palsy. Tubuh bagian kanannya tak mampu bergerak secara normal.

Meski demikian, kekurangan itu tidak menjadi alasan baginya untuk minder. Dia justru bertekad untuk mengalokasikan bakat di dunia lari khusus difabel.

Terbukti, dia pun berhasil unjuk gigi di berbagai ajang internasional sejak 2017 lalu. Terbaru, Sapto baru saja meraih perak dan perunggu dalam ajang kelas dunia di Paris menuju Paralimpiade 2024.