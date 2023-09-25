Profil Adyos Astan, Atlet Tenis Meja Kursi Roda Andalan Indonesia di Asian Para Games 2023

PROFIL Adyos Astan, atlet tenis meja kursi roda andalan Indonesia di Asian Para Games 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Adyos merupakan andalan Tanah Air karena pengalaman yang ia miliki sudah amat banyak.

Usia lanjut dan harus menggunakan kursi roda dalam aktivitasnya tidak menyurutkan semangat mengharumkan nama indonesia di nasional dan internasional. Adyos memperlihatkan bahwa tidak ada batasan untuk bisa berprestasi, baik itu batasan usia atau kursi roda yang ia gunakan.

Saat ini Adyos sedang mengikuti Pelatihan Nasional (Pelatnas) Asian Para Games 2023 yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 22-28 Oktober mendatang. Bila kita dicermati, atlet tenis meja kursi roda Indonesia bisa dikatakan lebih tua ketimbang atlet lainnya, hal itu karena Adyos memang sudah berusia 55 tahun.

Tak ayal, ratusan medali dari kompetisi nasional dan tingkat ASEAN sudah diperolehnya. Menariknya usia senja tidak menyurutkan semangat Adyos untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Adyos kecil dilahirkan dalam kondisi normal, namun di usia dua tahun dirinya terkena demam hingga harus dibawa ke dokter, dan diketahui terkena polio.

Kondisi yang tidak biasa ini tidak begitu dihiraukan Adyos bahkan sejak kecil suka dengan beberapa cabang olahraga (cabor) meski hanya sebatas hobi dan main main.

Menariknya Adyos menekuni cabor tenis meja bukanlah memilih, namun sebuah panggilan dan sejak pertama ikut turnamen merasa sepertinya bisa dan itu dilakukan terus sampai saat ini. Saat di kampung dulu untuk menjadi atlet sangat sulit karena fasilitas terbatas kadang berpindah tempat, namun ini semua tidak menghalangi semangatnya.

Awalnya menguasai tenis meja kursi roda adalah hal sulit karena harus mahir dalam tenis meja dan lancar menggerakkan kursi roda sesuai arah bola. Butuh adaptasi untuk bisa seperti sekarang. Baginya kursi ini diibaratkan kaki jadi seperti sudah menyatu.