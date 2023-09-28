Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 12.00 WIB: Jarak Indonesia dan Malaysia Mendekat

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |12:24 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 12.00 WIB: Jarak Indonesia dan Malaysia Mendekat
Indonesia berada di peringkat kesembilan klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Kamis (28/9/2023) pukul 12.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia turun ke peringkat kesembilan, sedangkan Malaysia masih tertahan di urutan ke-13, namun jarak mereka mendekat.

Indonesia mengawali hari Kamis (28/9/2023) dengan menduduki peringkat kedelapan klasemen sementara dengan raihan 12 medali. Pada tengah hari ini, Indonesia sukses menambah satu medali, yaitu perak, melalui cabang olahraga (cabor) wushu.

Indonesia

Samuel Marbun menjadi penyumbang medali teranyar pada hari ini. Dia kalah dari wakil Iran di final pada nomor 65 kg putra, namun membawa pulang perak karena mampu mencapai laga puncak.

Dengan demikian, Indonesia pun pada saat ini memiliki total 13 medali. Tiga di antaranya adalah emas, disertai dengan tiga perak dan tujuh perunggu.

Raihan emas yang stagnan membuat posisi Indonesia melorot. Pada saat ini, Indonesia turun satu tingkat dari sebelumnya, yaitu peringkat kedelapan. Kini, Indonesia merupakan tim peraih medali terbanyak kesembilan di klasemen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement