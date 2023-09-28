Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 12.00 WIB: Jarak Indonesia dan Malaysia Mendekat

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Kamis (28/9/2023) pukul 12.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia turun ke peringkat kesembilan, sedangkan Malaysia masih tertahan di urutan ke-13, namun jarak mereka mendekat.

Indonesia mengawali hari Kamis (28/9/2023) dengan menduduki peringkat kedelapan klasemen sementara dengan raihan 12 medali. Pada tengah hari ini, Indonesia sukses menambah satu medali, yaitu perak, melalui cabang olahraga (cabor) wushu.

Samuel Marbun menjadi penyumbang medali teranyar pada hari ini. Dia kalah dari wakil Iran di final pada nomor 65 kg putra, namun membawa pulang perak karena mampu mencapai laga puncak.

Dengan demikian, Indonesia pun pada saat ini memiliki total 13 medali. Tiga di antaranya adalah emas, disertai dengan tiga perak dan tujuh perunggu.

Raihan emas yang stagnan membuat posisi Indonesia melorot. Pada saat ini, Indonesia turun satu tingkat dari sebelumnya, yaitu peringkat kedelapan. Kini, Indonesia merupakan tim peraih medali terbanyak kesembilan di klasemen.