HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Gregoria Mariska Turun Pertama Lawan China, Indra Widjaja Percaya Diri

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:58 WIB
Asian Games 2023: Gregoria Mariska Turun Pertama Lawan China, Indra Widjaja Percaya Diri
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Urutan bermain (order of play) tim beregu putri Indonesia kontra China di babak perempatfinal Asian Games 2023 telah diketahui. Gregoria Mariska Tunjung turun sebagai pebulu tangkis pertama dalam ajang tersebut.

Indonesia menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi unggulan pertama, China di pesta olahraga terbesar se-Asia itu pada Jumat (29/9/2023) pukul 08:00 WIB. Laga pertama akan mempertemukan tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung melawan Chen Yu Fei.

Di pertandingan kedua, ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan berhadapan dengan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Putri Kusuma Wardani akan bermain di laga ketiga dengan menantang He Bing Jiao.

Sementara itu, jika dibutuhkan, dua laga terakhir akan mempertemukan sektor ganda dan tunggal sebagai penutup. Di sektor ganda, pada laga keempat, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan turun dengan bertemu Zhang Shu Xian/Zheng Yu.

Laga tunggal putri akan menjadi penutup jika skor masih imbang 2-2. Ester Nurumi Tri Wardoyo dipercaya untuk tampil dalam pertandingan terakhir itu dengan menghadapi Han Yue.

