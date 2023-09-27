Hasil Undian Bulutangkis Asian Games 2023: Tim Beregu Putri Indonesia Jumpa China, Tim Beregu Putra Ditunggu Lawan Beratc

HANGZHOU – Berikut adalah hasil undian cabang olahraga (cabor) bulutangkis nomor beregu Asian Games 2023 yang baru rampung dilakukan pada Rabu (27/9/2023) pagi WIB. Tim beregu putra dan putri Indonesia mendapatkan undian yang cukup menantang.

Tim Beregu Putri Indonesia sebenarnya mendapatkan bye di babak 16 besar. Akan tetapi, tantangan berat langsung akan mereka hadapi di babak perempat final.

Pasalnya, China, yang berstatus sebagai unggulan pertama, berada tepat di atas Tim Merah-Putih dan juga mendapatkan bye. Alhasil, Gregoria Mariska Tunjung dan kolega bakal berhadapan dengan sang tuan rumah di babak delapan besar.

Sementara itu, Tim Beregu Putra Indonesia berstatus sebagai unggulan pertama. Mereka pun turut mendapatkan bye di babak 16 besar.

Akan tetapi, calon lawan kuat juga telah menanti di babak perempat final. Fajar Alfian dan kolega bakal berjumpa dengan pemenang laga antara Korea Selatan kontra Malaysia.

Sedangkan China, yang merupakan unggulan kedua di nomor beregu putra, juga mendapatkan bye di babak 16 besar. Namun, calon lawan mereka di atas kertas terbilang lebih ringan yakni pemenang laga antara Taiwan kontra Maladewa.