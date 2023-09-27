Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Undian Bulutangkis Asian Games 2023: Tim Beregu Putri Indonesia Jumpa China, Tim Beregu Putra Ditunggu Lawan Beratc

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |10:09 WIB
Hasil Undian Bulutangkis Asian Games 2023: Tim Beregu Putri Indonesia Jumpa China, Tim Beregu Putra Ditunggu Lawan Beratc
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Berikut adalah hasil undian cabang olahraga (cabor) bulutangkis nomor beregu Asian Games 2023 yang baru rampung dilakukan pada Rabu (27/9/2023) pagi WIB. Tim beregu putra dan putri Indonesia mendapatkan undian yang cukup menantang.

Tim Beregu Putri Indonesia sebenarnya mendapatkan bye di babak 16 besar. Akan tetapi, tantangan berat langsung akan mereka hadapi di babak perempat final.

Pasalnya, China, yang berstatus sebagai unggulan pertama, berada tepat di atas Tim Merah-Putih dan juga mendapatkan bye. Alhasil, Gregoria Mariska Tunjung dan kolega bakal berhadapan dengan sang tuan rumah di babak delapan besar.

Sementara itu, Tim Beregu Putra Indonesia berstatus sebagai unggulan pertama. Mereka pun turut mendapatkan bye di babak 16 besar.

Akan tetapi, calon lawan kuat juga telah menanti di babak perempat final. Fajar Alfian dan kolega bakal berjumpa dengan pemenang laga antara Korea Selatan kontra Malaysia.

Sedangkan China, yang merupakan unggulan kedua di nomor beregu putra, juga mendapatkan bye di babak 16 besar. Namun, calon lawan mereka di atas kertas terbilang lebih ringan yakni pemenang laga antara Taiwan kontra Maladewa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement