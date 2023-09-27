Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jajal Arena Bulu Tangkis Asian Games 2023, Rian Ardianto Alami Masalah dengan Lampu Lapangan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |04:59 WIB
Jajal Arena Bulu Tangkis Asian Games 2023, Rian Ardianto Alami Masalah dengan Lampu Lapangan
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto bersama rekan-rekan setim bulu tangkis Tanah Air lainnya mendapatkan kesempatan berlatih di arena bulu tangkis Asian Games 2023. Setelah berlatih di arena tersebut, Rian pun mengalami masalah pada lampu lapangan yang dianggapnya cukup silau.

Untuk diketahui, tim bulutangkis Indonesia telah bertolak ke Hangzhou, China, pada Senin 25 September 2023 dini hari WIB. Sesampainya di sana, tim Merah Putih langsung memulai persiapannya dengan menjajal lapangan pertandingan di Binjiang Gymnasium, guna mendapatkan hasil terbaik di Asian Games 2023.

Sementara itu, Rian mengaku bahwa terkendala di keadaan lampu yang agak silau di Binjiang Gymnasium. Tandem dari Fajar Alfian itu berharap kondisi tersebut bisa teratasi saat pertandingan dimulai nanti.

“Setelah mencoba lapangan tadi, lampunya di pojok lapangan agak sedikit silau,” ungkap Rian dalam rilis PBSI, Rabu (27/9/2023).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

“Semoga ini bisa diperbaiki ataupun kalau memang sudah setelannya seperti ini, saya harus segera menemukan cara mengatasinya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Rian menjelaskan bahwa menu latihan perdana tim bulutangkis Indonesia ini fokus pada adaptasi lapangan. Pemain kelahiran Bantul itu berharap bisa memberikan performa maksimalnya di pesta olahraga se-Asia tersebut.

Halaman:
1 2
