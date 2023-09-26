Breaking News: Raih Emas Lagi, Muhammad Sejahtera Dwi Putra Sumbang Emas Kedua untuk Indonesia di Asian Games 2023

INDONESIA meraih medali emas kedua Asian Games 2023. Kembali, medali emas disumbangkan ole petembak Indonesia, Muhammad Sejahtera Dwi Putra, dari cabang olahraga (cabor) menembak nomor perorangan 10 meter running target mixed run putra.

Ya, Muhammad Sejahtera Dwi Putra tampil apik kala berlaga di Asian Games 2023 di Fuyang Yinhu Sports Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (26/9/2023). Dia sukses mengumpulkan poin sebanyak 9.450 (378-11x).

Sementara itu, medali perak di nomor perorangan 10 meter running target mixed run putra menjadi milik diraih oleh Kwon Kwangil dari Korea Utara. Dia mencatatkan perolehan poin 9.425 (377-9x).

Kemudian, medali perunggu disabet oleh wakil Korea Selatan, Youjin Jeong. Dia mencatatkan hasil poin 9.425 (377- 6x).