Asian Games 2023: Masuk 8 Besar, Timnas Voli Indonesia Sesuai Target

Timnas Voli Indonesia finis di delapan besar pada ajang Asian Games 2023 (Foto: Instagram)

HANGZHOU - Timnas voli putra Indonesia berhasil memastikan diri finis di delapan besar Asian Games 2023. Asisten pelatih Skuad Merah Putih, Erwin Rusni, mengatakan bahwa anak asuhnya mencapai target yang direncanakan sebelumnya.

Kepastian Indonesia finis di posisi delapan besar diketahui setelah kemenangan dramatis atas Kazakhstan. Laga yang digelar di China Textile City Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Senin (25/9/2023) siang WIB itu berakhir dengan skor 3-2 (25-22, 24-26, 22-25, 25-16, dan 15-12).

Pasukan Merah Putih pun melaju ke babak klasifikasi selanjutnya dan akan memperebutkan posisi ketujuh. Mereka akan berhadapan dengan Korea Selatan pada laga tersebut yang akan dilangsungkan Selasa (26/9/2023).

"Alhamdulillah sesuai target," ungkap Erwin dalam keterangan resmi PBVSI, Senin (25/9/2023).

Berhasil mencuri set pertama, Indonesia kemudian kehilangan dua set setelahnya dan harus tertinggal 1-2 terlebih dahulu. Beruntungnya, skuad asuhan Jeff Jiang Jie itu mampu mencuri set keempat dengan kemenangan 25-16 dan memaksa dilangsungkannya set kelima.