Jonatan Christie Tak Pasang Target di Asian Games 2023 meski Juara Bertahan

JONATAN Christie tak pasang target di Asian Games 2023 meski juara bertahan. Tunggal putra Indonesia itu ingin tampil bebas, lepas tanpa beban, dengan menikmati setiap pertandingannya di Hangzhou, China.

Jonatan Christie merupakan salah satu wakil Indonesia di Asian Games 2023 yang digelar pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang. Cabang olahraga bulu tangkis sendiri baru akan dimulai pada 28 September 2023 hingga 7 Oktober 2023.

Jojo -sapaan Jonatan- akan turun di nomor perorangan dan juga beregu. Pemain berusia 25 tahun itu merupakan juara bertahan di nomor perorangan tunggal putra setelah sukses menyabet medali emas pada Asian Games 2018 lalu di Jakarta.

Pemain ranking lima dunia itu pun datang dengan modal yang sangat apik. Sebab, dia baru saja menjadi juara Hong Kong Open 2023 pada akhir pekan lalu.

Jonatan pun mengungkapkan bahwa persiapannya menuju Asian Games 2023 berjalan dengan baik meski hanya singkat. Hal itu diungkapkannya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, setelah menjalani latihan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (20/9/2023).