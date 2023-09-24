Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2023: Wushu Sumbang Medali Perak untuk Indonesia Lewat Edgar Xavier

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |09:19 WIB
Asian Games 2023: Wushu Sumbang Medali Perak untuk Indonesia Lewat Edgar Xavier
Edgar Xavier menyumbang medali perak untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

HANGZHOU – Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di ajang Asian Games 2023. Kali ini, satu medali perak dari cabang olahraga (Cabor) Wushu.

Adalah Edgar Xavier Marvelo yang sukses menyumbang medali perak untuk Indonesia. Edgar yang turun dalam nomor changquan putra tampil menawan di Xiashan Guali Sports Centre, Minggu (24/9/2023) pagi WIB.

Atlet berusia 24 tahun itu mencatatkan poin sebanyak 9.786. Edgar kalah saing dari wakil tuan rumah, China, yakni Peiyuan Sun.

Tercatat, Sun memiliki perolehan poin sebesar 9.840 sehingga membuatnya meraih medali emas. Sementara untuk medali perunggu didapat oleh atlet asal Macau, Song Chi Kuan, dengan mengoleksi 9.760 poin.

Ini menjadi perolehan medali kedua yang berhasil didapat Indonesia pada Asian Games 2023. Sebelumnya, medali pertama disumbang oleh cabor dayung. Di mana, Chelsea Corputty dan Mutiara Rahma Putri yang turun pada nomor Women's Light Weight Double Sculls sukses membawa pulang perunggu.

Meski belum bisa mendapat emas, pundi-pundi medali Indonesia kemungkinan akan terus bertambah pada hari ini. Pasalnya, sebagian cabor akan melakoni laga final dan sejumlah cabang berpotensi meraih medali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement