Asian Games 2023: Wushu Sumbang Medali Perak untuk Indonesia Lewat Edgar Xavier

HANGZHOU – Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di ajang Asian Games 2023. Kali ini, satu medali perak dari cabang olahraga (Cabor) Wushu.

Adalah Edgar Xavier Marvelo yang sukses menyumbang medali perak untuk Indonesia. Edgar yang turun dalam nomor changquan putra tampil menawan di Xiashan Guali Sports Centre, Minggu (24/9/2023) pagi WIB.

Atlet berusia 24 tahun itu mencatatkan poin sebanyak 9.786. Edgar kalah saing dari wakil tuan rumah, China, yakni Peiyuan Sun.

Tercatat, Sun memiliki perolehan poin sebesar 9.840 sehingga membuatnya meraih medali emas. Sementara untuk medali perunggu didapat oleh atlet asal Macau, Song Chi Kuan, dengan mengoleksi 9.760 poin.

Ini menjadi perolehan medali kedua yang berhasil didapat Indonesia pada Asian Games 2023. Sebelumnya, medali pertama disumbang oleh cabor dayung. Di mana, Chelsea Corputty dan Mutiara Rahma Putri yang turun pada nomor Women's Light Weight Double Sculls sukses membawa pulang perunggu.

Meski belum bisa mendapat emas, pundi-pundi medali Indonesia kemungkinan akan terus bertambah pada hari ini. Pasalnya, sebagian cabor akan melakoni laga final dan sejumlah cabang berpotensi meraih medali.