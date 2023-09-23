Opening Ceremony: Presiden China Xi Jinping Resmi Buka Asian Games 2023

HANGZHOU - Presiden China, Xi Jinping akhirnya secara resmi membuka gelaran Asian Games 2023. Momen itu tercipta di acara pembuka atau opening ceremony Asian Games 2023 yang digelar di Stadion Nasional Hangzhou, China, pada Sabtu (23/9/2023) malam WIB.

Opening ceremony Asian Games 2023 dibuka dengan mewah nan megah. Lalu acara pun dilanjutkan dengan parade dari perwakilan negara-negara peserta yang mengikuti pesta olahraga multievent terbesar di Asia tersebut.

Setelah defile negara-negara peserta itu memasuki stadion, acara berlanjut dengan pidato pembukaan dari beberapa petinggi dan juga panitia Asian Games 2023.

Presiden Organising Committee sekaligus Gubernur Provinsi Zhejiang, Wang Hao, terlebih dahulu berbicara di depan ribuan penonton di stadion tersebut.

Setelah itu, Ketua Komite Olimpiade China, Ghao Zidan, juga turut menyampaikan pidato pembukaan. Para penonton yang hadir di stadion pun menyambut pidato tersebut dengan tepuk tangan meriah.

Perwakilan dari Dewan Olimpiade Asia, Raja Randhir Singh, juga menyampaikan pidato setelah Ghao Zidan. Dia menyampaikan serangkaian kalimat terima kasih kepada panitia pelaksana dan juga meminta tolong ke berbagai pihak untuk membantu menyukseskan Asian Games 2023.