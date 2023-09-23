Kisah Pilu Petinju Prichard Colon, Lumpuh Seumur Hidup saat Kena Pukulan di Belakang Kepala

KISAH pilu petinju Prichard Colon lumpuh seumur hidup saat kena pukulan di belakang kepala menuai perhatian. Petinju asal Amerika Serikat itu sempat koma selama 221 hari sebelum akhirnya lumpuh total.

Peristiwa itu terjadi ketika Colon berhadapan dengan Terrel William pada 17 Oktober 2015. Pertandingan tersebut berlangsung di EagleBank Arena di Fairfax, Virginia, Amerika Serikat.

Sejak awal pertandingan, duel sengit tersaji. Terrel William beberapa kali terlihat mengincar belakang kepala Colon. Wasit pertandingan diam saja melihat apa yang William lakukan.

Pertarungan itu sulit bagi Colon karena seringnya pukulan Williams menghantamnya. Sampai akhirnya, Colon marah dan memukul kemaluan William.

Wasit melihat tindakan Colon pun langsung ambil sikap. Dia mengurangi poinnya. Terrel William pun kemudian membalaskan dendamnya dengan terus meninju bagian belakang kepala lawannya.

Pada ronde ketujuh, Colon terjatuh setelah mendapat pukulan lagi di tengkuknya. Wasit Joe Cooper mengurangi satu poin kepada Terrel Williams di babak itu.

Kemudian, pertarungan berlanjut ke ronde kesembilan. Di sini, Colon mencapai titik yang menghancurkan seluruh hidupnya. Dia dua kali kena hantam lawan hingga roboh.

Pertarungan pun akhirnya dihentikan. Tim Prichard Colon akhirnya melepaskan sarung tinju dari tangan pemainnya. Wasit memutuskan Colon kalah dari pertandingan.