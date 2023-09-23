Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pilu Petinju Prichard Colon, Lumpuh Seumur Hidup saat Kena Pukulan di Belakang Kepala

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |15:07 WIB
Kisah Pilu Petinju Prichard Colon, Lumpuh Seumur Hidup saat Kena Pukulan di Belakang Kepala
Prichard Colon kala beraksi di ring tinju. (Foto: Instagram/@prichardcolon)
A
A
A

KISAH pilu petinju Prichard Colon lumpuh seumur hidup saat kena pukulan di belakang kepala menuai perhatian. Petinju asal Amerika Serikat itu sempat koma selama 221 hari sebelum akhirnya lumpuh total.

Peristiwa itu terjadi ketika Colon berhadapan dengan Terrel William pada 17 Oktober 2015. Pertandingan tersebut berlangsung di EagleBank Arena di Fairfax, Virginia, Amerika Serikat.

Prichard Colon

Sejak awal pertandingan, duel sengit tersaji. Terrel William beberapa kali terlihat mengincar belakang kepala Colon. Wasit pertandingan diam saja melihat apa yang William lakukan.

Pertarungan itu sulit bagi Colon karena seringnya pukulan Williams menghantamnya. Sampai akhirnya, Colon marah dan memukul kemaluan William.

Wasit melihat tindakan Colon pun langsung ambil sikap. Dia mengurangi poinnya. Terrel William pun kemudian membalaskan dendamnya dengan terus meninju bagian belakang kepala lawannya.

Pada ronde ketujuh, Colon terjatuh setelah mendapat pukulan lagi di tengkuknya. Wasit Joe Cooper mengurangi satu poin kepada Terrel Williams di babak itu.

Kemudian, pertarungan berlanjut ke ronde kesembilan. Di sini, Colon mencapai titik yang menghancurkan seluruh hidupnya. Dia dua kali kena hantam lawan hingga roboh.

Pertarungan pun akhirnya dihentikan. Tim Prichard Colon akhirnya melepaskan sarung tinju dari tangan pemainnya. Wasit memutuskan Colon kalah dari pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150111/ring_tarkam_part_3_siap_digelar-FeK6_large.jpg
WBC Sambut Baik Ring Tarkam Part 3: Indonesia Siap Jadi Pusat Tinju Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement