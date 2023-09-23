8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP, Nomor 1 Alami Banyak Kekacauan

8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP. (Foto: MotoGP)

TERDAPAT 8 Negara Asia yang pernah Menjadi tuan rumah dalam ajang perhelatan MotoGP. Tentu untuk menjadi tuan rumah MotoGP tidaklah mudah bagi sejumlah negara.

Pasalnya ada berbagai regulasi ketat yang ditetapkan oleh promotor MotoGP, Dorna Sports supaya ajang perlombaan bergengsi tersebut bisa diterapkan. Sejauh ini negara-negara di Eropa mendominasi tuan rumah ajang balap MotoGP.

Kendati demikian, perlahan sudah banyak negara Asia yang menggelar balapan motor tersebut. Setidaknya ada 8 negara di Asia yang dipercaya oleh Dorna Sports untuk menjadi tuan rumah MotoGP. Lantas apa saja negara yang masuk dalam daftar tersebut?

Berikut 8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP

8. Jepang

Berikut 8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP

8. Jepang





Negara Jepang dipercaya menjadi negara yang pertama kali menggelar pesta perlombaan MotoGP, tepatnya di Sirkuit Suzuka. Bagaimana tidak, sejak tahun 1963 negara Jepang menjadi salah satu negara asia yang masuk dalam kalender MotoGP.

Tidak hanya mengedepankan lintasan yang terbaik, Jepang rupanya juga menyuguhkan pemandangan alam yang indah sekitar Sirkuit terletak di di kaki Gunung Fuji tersebut.

7. Malaysia





Negara Asia kedua yang masuk dalam kalender MotoGP dunia adalah Malaysia, tepatnya di Sirkuit Sepang. Arena balap satu ini menjadi salah satu lintasan terfavorit banyak pembalap karena memiliki trek lurus yang panjang dan berpotensi besar untuk meluarkan seluruh tenaga dari kuda besi yang dikendarainya.