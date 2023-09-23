Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP, Nomor 1 Alami Banyak Kekacauan

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |03:03 WIB
8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP, Nomor 1 Alami Banyak Kekacauan
8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TERDAPAT 8 Negara Asia yang pernah Menjadi tuan rumah dalam ajang perhelatan MotoGP. Tentu untuk menjadi tuan rumah MotoGP tidaklah mudah bagi sejumlah negara.

Pasalnya ada berbagai regulasi ketat yang ditetapkan oleh promotor MotoGP, Dorna Sports supaya ajang perlombaan bergengsi tersebut bisa diterapkan. Sejauh ini negara-negara di Eropa mendominasi tuan rumah ajang balap MotoGP.

Kendati demikian, perlahan sudah banyak negara Asia yang menggelar balapan motor tersebut. Setidaknya ada 8 negara di Asia yang dipercaya oleh Dorna Sports untuk menjadi tuan rumah MotoGP. Lantas apa saja negara yang masuk dalam daftar tersebut?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (23/9/2023) terkait 8 negara Asia yang pernah menjadi tuan rumah MotoGP.

Berikut 8 Negara Asia yang Pernah Jadi Tuan Rumah MotoGP

8. Jepang

MotoGP Jepang

Negara Jepang dipercaya menjadi negara yang pertama kali menggelar pesta perlombaan MotoGP, tepatnya di Sirkuit Suzuka. Bagaimana tidak, sejak tahun 1963 negara Jepang menjadi salah satu negara asia yang masuk dalam kalender MotoGP.

Tidak hanya mengedepankan lintasan yang terbaik, Jepang rupanya juga menyuguhkan pemandangan alam yang indah sekitar Sirkuit terletak di di kaki Gunung Fuji tersebut.

7. Malaysia

MotoGP Malaysia

Negara Asia kedua yang masuk dalam kalender MotoGP dunia adalah Malaysia, tepatnya di Sirkuit Sepang. Arena balap satu ini menjadi salah satu lintasan terfavorit banyak pembalap karena memiliki trek lurus yang panjang dan berpotensi besar untuk meluarkan seluruh tenaga dari kuda besi yang dikendarainya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/38/3193903/marc_marquez_vs_valentino_rossi-Tr74_large.jpg
3 Rekor Gila Valentino Rossi yang Bisa Dipatahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Paling Realistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/43/3192792/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-X8z5_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192662/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-QhD0_large.jpg
3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192249/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-0Pi9_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047/rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement