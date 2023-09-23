Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Tak Terlalu Pikirkan Kapan Bakal Pastikan Gelar Juara F1 2023, Max Verstappen: Cepat atau Lambat Itu Akan Terjadi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |00:01 WIB
Tak Terlalu Pikirkan Kapan Bakal Pastikan Gelar Juara F1 2023, Max Verstappen: Cepat atau Lambat Itu Akan Terjadi
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUZUKA - Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen mengaku tak terlalu memperdulikan kapan akan mengamankan gelar juara Formula One (F1) 2023. Sebab ia percaya diri, cepat atau lambat dirinya bakal memastikan gelar juara dunia F1 musim ini.

Ya, Verstappen tinggal menunggu waktu untuk resmi merebut gelar F1 ketiganya secara beruntun. Sebab dari 15 seri yang sudah berjalan sejauh ini, dirinya memenangi 12 balapan utama dan hanya gagal naik podium satu kali.

Kini Verstappen kukuh di puncak klasemen dengan mengumpulkan total 374 poin dan unggul 151 poin dari rekan setimnya, Sergio Perez, di posisi kedua. Secara hitung-hitungan, Verstappen kemungkinan paling cepat bisa memastikan diri sebagai juara F1 2023 pada 7 Oktober 2023 mendatang di sprint race GP Qatar.

Max Verstappen

"Saya tidak terlalu peduli kapan itu (kepastian juara) terjadi, entah Sabtu (7 Oktober) atau Minggu (8 Oktober). Yang saya tahu, cepat atau lambat itu akan terjadi, jadi saya tidak terlalu memedulikannya," kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/9/2023).

Verstappen sendiri menilai dirinya sebagai juara pada Sabtu bukanlah hal yang buruk. Dengan begitu, dirinya bisa memiliki waktu bersantai lebih banyak lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement