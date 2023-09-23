Tak Terlalu Pikirkan Kapan Bakal Pastikan Gelar Juara F1 2023, Max Verstappen: Cepat atau Lambat Itu Akan Terjadi

SUZUKA - Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen mengaku tak terlalu memperdulikan kapan akan mengamankan gelar juara Formula One (F1) 2023. Sebab ia percaya diri, cepat atau lambat dirinya bakal memastikan gelar juara dunia F1 musim ini.

Ya, Verstappen tinggal menunggu waktu untuk resmi merebut gelar F1 ketiganya secara beruntun. Sebab dari 15 seri yang sudah berjalan sejauh ini, dirinya memenangi 12 balapan utama dan hanya gagal naik podium satu kali.

Kini Verstappen kukuh di puncak klasemen dengan mengumpulkan total 374 poin dan unggul 151 poin dari rekan setimnya, Sergio Perez, di posisi kedua. Secara hitung-hitungan, Verstappen kemungkinan paling cepat bisa memastikan diri sebagai juara F1 2023 pada 7 Oktober 2023 mendatang di sprint race GP Qatar.

"Saya tidak terlalu peduli kapan itu (kepastian juara) terjadi, entah Sabtu (7 Oktober) atau Minggu (8 Oktober). Yang saya tahu, cepat atau lambat itu akan terjadi, jadi saya tidak terlalu memedulikannya," kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/9/2023).

Verstappen sendiri menilai dirinya sebagai juara pada Sabtu bukanlah hal yang buruk. Dengan begitu, dirinya bisa memiliki waktu bersantai lebih banyak lagi.