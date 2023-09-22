Usai Putus Dominasi Red Bull, Carlos Sainz Malah Ragu Scuderia Ferrari Bisa Konsisten Menang

SUZUKA - Carlos Sainz Jr malah ragu Scuderia Ferrari bisa konsisten mencetak kemenangan di sisa balapan F1 2023. Padahal, ia baru saja memutus dominasi Red Bull Racing pada F1 GP Singapura 2023 pekan lalu.

Ya, Sainz membuat kejutan di Singapura dengan berhasil keluar sebagai pemenang. Dengan taktik jitunya, Chili -sapaan akrab Sainz- mampu menahan serangan Lando Norris dan Lewis Hamilton di lap-lap terakhir hingga garis finis.

Kemenangan itu membuat Sainz memutus dominasi Red Bull yang telah mencatatkan 15 kemenangan beruntun di F1 2023. Sebanyak 10 kemenangan beruntun diraih Max Verstappen dalam 10 seri terakhir.

Sainz pun tak memungkiri sangat bangga bisa mematahkan catatan gemilang Verstappen. Namun, ia juga tak kaget jika Red Bull bisa mendominasi lagi dalam tujuh seri terakhir musim ini.

“Tentu saja saya merasa bangga tim dan saya bisa menang. Karena Red Bull Racing berada pada level yang sangat tinggi sehingga terkadang mustahil untuk mengalahkan mereka,” kata Sainz, dikutip dari Speedweek, Jumat (22/9/2023).

“Tentu saja merupakan hal yang luar biasa untuk membalikkan keadaan di Singapura, dan dengan cara ini, rasanya luar biasa. Tapi saya tidak heran jika Red Bull Racing kembali memenangkan sisa balapan tahun ini,” tambah pria asal Spanyol itu.