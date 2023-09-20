Advertisement
SPORT LAIN

Timnas Voli Putra Indonesia Bantai Filipina di Asian Games 2023, Asisten Pelatih Nilai Penampilan Farhan Halim Cs Belum Maksimal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |05:02 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Bantai Filipina di Asian Games 2023, Asisten Pelatih Nilai Penampilan Farhan Halim Cs Belum Maksimal
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@avcvolley)
HANGZHOU – Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Runi, mengomentari penampilan anak asuhnya di laga perdana Pool F Asian Games 2023. Meski menang telak atas Filipina, Erwin menyebut penampilan Farhan Halim cs belum maksimal.

"Memang menang mudah, tetapi anak-anak belum 100 persen karena kondisi Farhan (Halim) belum fit sepenuhnya di set pertama. Akhirnya diganti sama Doni (Haryono)," tutur Erwin, Selasa (19/9/2023).

Timnas Voli Putra Indonesia

"Alhamdulillah walaupun Doni belum benar-benar sembuh engkelnya, tetapi alhamdulillah bermain maksimal," tambahnya.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia sukses membuka perjalanannya di Asian Games 2023 dengan kemenangan atas Filipina. Menghadapi Filipina di Deqing sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Selasa 19 September 2023 malam WIB, Indonesia sukses mengatasi Filipina tanpa kesulitan.

Farhan Halim cs pun menang telak dengan skor 3-0. Set pertama diselesaikan Timnas Voli Putra Indonesia dengan skor 25-22. Kemudian, mereka menang 25-23 di set kedua. Lalu pada set ketiga, kemenangan dipastikan jadi milik Timnas Voli Putra Indonesia usai menyudahi laga dengan skor 25-20.

Kemenangan itu membawa Timnas Voli Putra Indonesia menduduki peringkat kedua klasemen sementara Pool F Asian Games 2022. Skuad Garuda berada di bawah Jepang.

