HOME SPORTS MOTOGP

Profil Sirkuit Internasional Buddh, Venue MotoGP India 2023 yang hingga Kini Belum Kunjung Dapat Homologasi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |13:26 WIB
Profil Sirkuit Internasional Buddh, Venue MotoGP India 2023 yang hingga Kini Belum Kunjung Dapat Homologasi
Profil Sirkuit Internasional Buddh akan dibahas di sini (Foto: MotoGP)
PROFIL Sirkuit Internasional Buddh, venue MotoGP India 2023 yang hingga kini belum kunjung dapat homologasi akan dikupas Okezone. Sirkuit Internasional Buddh bakal menjadi tempat balapan seri ke-13 MotoGP 2023 pada akhir pekan ini dari Jumat hingga Minggu (22-24 September 2023).

Hanya tinggal sekitar dua hari lagi MotoGP India 2023 dimulai, homologasi trek di Sirkuit Buddh hingga saat ini belum rampung. FIM sendiri menyatakan homologasi sirkuit tersebut akan diberikan satu hari sebelum MotoGP India tahun ini dilangsungkan.

Tikungan terakhir Sirkuit Internasional Buddh di India (Foto: MotoGP)

Itu artinya, homologasi Sirkuit Buddh baru akan keluar sehari sebelum latihan bebas atau pada Kamis (21/9/2023) besok. Lantas, seperti apa profil Sirkuit Buddh, venue MotoGP India 2023 yang hingga kini belum kunjung dapat homologasi itu?

Mengutip dari Wikipedia, Sirkuit Buddh terletak di dekat Greater Noida, Uttar Pradesh, atau sekitar 50 km dari New Delhi, India. Nama trek ini diambil berasal dari Gautama Buddha, dan juga Distrik Gautam Buddha Nagar yang menjadi lokasi trek tersebut.

Sirkuit Buddh diresmikan pada 18 Oktober 2011 dengan memiliki kapasitas 110.000 penonton dengan biaya pembangunan mencapai US$280 juta. Sirkuit sepanjang 5,125 km (3,185 mil) ini dirancang oleh desainer trek balap Jerman Hermann Tilke.

Sirkuit Buddh paling dikenal sebagai tempat penyelenggaraan Grand Prix Formula 1 India tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada Oktober 2011. Namun, Grand Prix tersebut ditangguhkan pada 2014 dan kemudian dibatalkan karena pajak.

Sirkuit Buddh sudah lama tidak gelar balapan internasional. Terakhir kali sirkuit ini menggelar balapan F1 pada 2013 dan balap motor Asia Road Racing Championship 2016. Sehingga, kondisi sirkuit tersebut masih butuh beberapa waktu agar aspal sesuai dengan grip motor MotoGP yang dibutuhkan.

