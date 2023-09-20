Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

6 Masalah yang Terjadi Jelang MotoGP India 2023, Nomor 1 Bikin Marc Marquez Cs Ketar-ketir!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:38 WIB
6 Masalah yang Terjadi Jelang MotoGP India 2023, Nomor 1 Bikin Marc Marquez Cs Ketar-ketir!
Sirkuit International Buddh akan jadi lokasi balapan MotoGP India 2023. (Foto: ESPN)
A
A
A

SETIDAKNYA ada enam masalah yang terjadi jelang MotoGP India 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Balapan seri ke-13 MotoGP 2023 tersebut bakal dilangsungkan di Sirkuit Internasional Buddh, India, pada akhir pekan ini dari Jumat hingga Minggu (22 - 24 September 2023).

Sejauh ini, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) masih kukuh duduk di puncak klasemen sementara MotoGP 2023 dengan koleksi 283 poin. Di posisi kedua dan ketiga, disusul Jorge Martin (Pramac Raciong) dengan nilai 247 poin dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) dengan 218 poin.

Francesco Bagnaia dan sejumlah pembalap lainnya akan kembali melanjutkan kiprahnya di MotoGP India 2023. Namun nampaknya, pemilihan India sebagai venue terbaru MotoGP tahun ini dinilai kurang tepat karena dihantui berbagai masalah. Apa sajakah masalah yang dimaksud?

Berikut Berbagai Masalah yang Terjadi Jelang MotoGP India 2023:

6. Sirkuit Internasional Buddh Lama Tidak Gelar Balapan dan Banyak Ular

Para pembalap MotoGP 2023

Menurut laporan berbagai sumber, Sirkuit Internasional Buddh sudah lama tidak gelar balapan internasional. Terakhir kali sirkuit ini menggelar balapan F1 pada 2013 dan balap motor Asia Road Racing Championship di 2016.

Sehingga, kondisi sirkuit tersebut masih berdebu dan butuh beberapa waktu agar aspal sesuai dengan grip motor MotoGP yang dibutuhkan. Bukan hanya itu, di lingkuangan Sirkuit Internasional Buddh terbilang banyak binatang berbisa yakni ular.

5. Masalah di Bea Cukai dan Otoritas Pajak

Menurut laporan GPOne, masalah lain jelang MotoGP India 2023 ini juga ada di bea cukai dan otoritas pajak. Sehingga, peroalan ini membuat perjalanan para pembalap MotoGP 2023 dan sejumlah anggota tim mengalami kesulitan.

Kabarnya, lima hari sebelum balapan MotoGP India 2023 dimulai, Sirkuit Internasional Buddh juga belum mendapatkan homologasi. GPOne menyebutkan bahwa sirkuit tersebut baru akan menerima homologasi pada Kamis, 21 September 2023 alias satu hari sebelum motor memasuki trek.

Halaman:
1 2 3
