SPORT LAIN

Peraturan Catur Internasional Terbaru 2023, Permainan Dinyatakan Seri saat Tidak Punya Langkah yang Sah

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:00 WIB
Peraturan Catur Internasional Terbaru 2023, Permainan Dinyatakan Seri saat Tidak Punya Langkah yang Sah
Berikut aturan main catur (Foto: REUTERS)
PERATURAN catur internasional terbaru 2023 akan diulas Okezone. Mengutip dari laman resmi Federasi Catur Dunia (FIDE), peraturan catur internasional terbaru 2023 telah disetujui berdasarkan Sidang Umum FIDE pada 7 Agustus 2022 lalu dan berlaku mulai 1 Januari 2023.

Masih menurut sumber yang sama, peraturan catur internasional terbaru 2023 terdiri dari dua bagian yakni yang pertama soal aturan Dasar Permainan dan yang kedua soal aturan Permainan Kompetitif. Untuk aturan dasar permainan, ada sejumlah aturan. Di antaranya sebagai berikut:

Catur

Aturan Dasar Permainan

Pasal 1: Sifat dan Tujuan Permainan Catur

- Permainan catur dimainkan antara dua orang lawan yang menggerakkan bidaknya di atas papan persegi yang disebut 'papan catur'.

- Pemain dengan bidak berwarna terang (Putih) melakukan gerakan pertama, kemudian para pemain bergerak secara bergantian, dan pemain dengan bidak berwarna gelap (Hitam) melakukan gerakan selanjutnya.

- Seorang pemain dikatakan 'bergerak' ketika gerakan lawannya telah 'dibuat'. Tujuan setiap pemain adalah menempatkan raja lawan 'diserang' sedemikian rupa sehingga lawan tidak dapat bergerak secara sah.

- Pemain yang mencapai tujuan ini dikatakan telah 'sekakmat' raja lawan dan memenangkan permainan. Membiarkan rajanya sendiri diserang, mengekspos rajanya sendiri untuk menyerang dan juga 'menangkap' raja lawan tidak diperbolehkan.

- Lawan yang rajanya telah disekakmat telah kalah dalam permainan. Jika posisinya sedemikian rupa sehingga tidak ada pemain yang dapat melakukan skakmat terhadap raja lawannya, permainan dinyatakan seri.

Pasal 2: Posisi Awal Bidak di Papan Catur

- Papan catur terdiri dari kotak berukuran 8 x 8 yang terdiri dari 64 kotak sama besar, bergantian terang (kotak 'putih') dan gelap (kotak 'hitam'). Papan catur diletakkan di antara para pemain sedemikian rupa sehingga kotak sudut dekat di sebelah kanan pemain berwarna putih.

- Pada awal permainan, Putih mempunyai 16 buah berwarna terang (bidak 'putih'); Hitam memiliki 16 keping berwarna gelap (kepingan 'hitam'). Posisi awal bidak pada papan catur harus berbaris secara berurutan sesuai aturan.

-Delapan kolom vertikal berbentuk persegi disebut 'file'. Delapan baris kotak horizontal disebut 'barisan'. Garis lurus berbentuk kotak dengan warna yang sama, membentang dari satu sisi papan ke sisi yang berdekatan, disebut 'diagonal'.

Pasal 3: Pergerakan Bidak

- Dilarang memindahkan sebuah bidak ke dalam kotak yang ditempati oleh bidak yang warnanya sama. Jika sebuah bidak bergerak ke kotak yang ditempati oleh bidak lawan, bidak lawan tersebut ditangkap dan dikeluarkan dari papan catur sebagai bagian dari gerakan yang sama.

