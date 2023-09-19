Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pembukaan Catur Guico Piano, Strategi Permainan Tenang yang Digunakan oleh Sejumlah Pecatur Juara Dunia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:01 WIB
Pembukaan Catur Guico Piano, Strategi Permainan Tenang yang Digunakan oleh Sejumlah Pecatur Juara Dunia
Pembukaan Guico Piano sudah ada sejak abad ke-15 dan masih sering digunakan hingga saat ini (Foto: Ilustrasi catur)
PEMBUKAAN catur Guico Piano alias pembukaan italia merupakan salah satu pembukaan tertua yang masih terkenal terutama di kalangan orang yang baru belajar catur. Tak heran jika pembukaan ini sering digunakan oleh para pecatur pemula.

Pembukaan Guico Piano telah ada sejak abad ke-15 dan masih sering digunakan sampai saat ini. Nama Giuoco Piano sendiri diketahui artinya tenang sehingga pembukaan ini cenderung lebih tenang sesuai dengan namanya. Strategi pembukaan ini memiliki gerakan: 1. e4, e5; 2. Nf3, Nc6; dan 3. Bc4.

Pembukaan Guico Piano berbanding terbalik dengan gambit yang cenderung tajam dan penuh risiko dengan banyak varian-variannya. Pembukaan Giuoco Piano justru lebih fokus membangun posisi yang ideal dan memanfaatkan langkah manuver perwiranya untuk meraih keunggulan.

Di sisi lain, ada juga salah satu variasi dari pembukaan Giuoco Piano yang menawarkan permainan yang tajam dan lebih agresif, variasi tersebut yaitu moller attack. Pecatur yang memiliki karakter bermain agresif mungkin akan lebih cocok dengan variasi moller attack tersebut.

Sedangkan pemain yang berkarakter posisionil bisa memilih variasi klasik yang menawarkan posisi catur ideal dengan sedikit risiko. Kelebihannya, pembukaan ini bisa bertransposisi menjadi pembukaan yang sangat tajam, tergantung dari karakter dan gaya bermain orang yang memainkannya.

Jika pecatur dengan warna putih memiliki karakter petarung, maka bisa memilih variasi moeler attack dengan mencoba untuk menghancurkan petak pusat. Jika putih lebih suka untuk melakukan manufer dan mencari posisi, maka bisa memilih untuk melangkah d3 dan c3 dan menunda melakukan langkah yang agresif sampai babak permainan tengah.

