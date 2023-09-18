Kejuaraan Dunia Senior 2023: Legenda Bulutangkis Indonesia Panen Medali

JEONJU - Wakil Indonesia meraih catatan positif di Kejuaraan Dunia Senior BWF 2023. Para legenda bulutangkis Tanah Air yang tampil berhasil meraih 3,5 emas, 1,5 perak, dan 2 perunggu pada ajang yang berlangsung di dua lokasi yakni Hwasan Indoor Stadium dan Jeonju Indoor Badminton Hall, Korea Selatan tersebut.

Medali emas pertama untuk Indonesia dipersembahkan oleh ganda putra Alvent Yulianto/Fran Kurniawan yang berlaga pada nomor 35 tahun plus. Lalu Tri Kusharjanto juga menyabet emas di sektor ganda putra kategori 45 tahun plus bersama dengan legenda Indonesia yang saat ini sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, Tony Gunawan.

Duet Hariyanto Arbi/Marleve Mainaky yang berkiprah pada ganda putra 50 tahun plus juga berhasil naik podium pertama. Marleve sendiri meraih dua emas dengan keberhasilannya menjadi juara pada tunggal putra kategori 50 tahun plus.

Kendati mengeluarkan dana pribadi untuk mengikuti turnamen ini, Arbi mengaku senang. Pasalnya, Kejuaraan Dunia Senior 2023 ini menjadi kesempatan bagi para pemain-pemain senior dari seluruh belahan dunia untuk reuni bersama.

"Kami berangkat ke Korea dengan biaya sendiri. Tetapi kami sangat senang ikut kejuaraan dunia senior ini. Sebab turnamen ini juga bisa menjadi ajang reuni bagi para pemain," kata Arbi dikutip dari rilis yang diperoleh iNews Media Group, Senin (18/9/2023).

Arbi yang semasa aktif pernah menjadi juara dunia 1997 tersebut mengatakan bahwa pada awalnya dia tidak menyangka bisa menjadi juara. Sebab, sebelum berangkat ke Korea, dia mengalami kendala berupa sakit pada lutut kirinya.