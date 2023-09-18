Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kejuaraan Dunia Senior 2023: Legenda Bulutangkis Indonesia Panen Medali

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |15:02 WIB
Kejuaraan Dunia Senior 2023: Legenda Bulutangkis Indonesia Panen Medali
Haryanto Arbi dan Marleve Mainaky sabet medali emas di Kejuaraan Dunia Senior 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JEONJU - Wakil Indonesia meraih catatan positif di Kejuaraan Dunia Senior BWF 2023. Para legenda bulutangkis Tanah Air yang tampil berhasil meraih 3,5 emas, 1,5 perak, dan 2 perunggu pada ajang yang berlangsung di dua lokasi yakni Hwasan Indoor Stadium dan Jeonju Indoor Badminton Hall, Korea Selatan tersebut.

Medali emas pertama untuk Indonesia dipersembahkan oleh ganda putra Alvent Yulianto/Fran Kurniawan yang berlaga pada nomor 35 tahun plus. Lalu Tri Kusharjanto juga menyabet emas di sektor ganda putra kategori 45 tahun plus bersama dengan legenda Indonesia yang saat ini sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, Tony Gunawan.

BWF World Senior Championships 2023

Duet Hariyanto Arbi/Marleve Mainaky yang berkiprah pada ganda putra 50 tahun plus juga berhasil naik podium pertama. Marleve sendiri meraih dua emas dengan keberhasilannya menjadi juara pada tunggal putra kategori 50 tahun plus.

Kendati mengeluarkan dana pribadi untuk mengikuti turnamen ini, Arbi mengaku senang. Pasalnya, Kejuaraan Dunia Senior 2023 ini menjadi kesempatan bagi para pemain-pemain senior dari seluruh belahan dunia untuk reuni bersama.

"Kami berangkat ke Korea dengan biaya sendiri. Tetapi kami sangat senang ikut kejuaraan dunia senior ini. Sebab turnamen ini juga bisa menjadi ajang reuni bagi para pemain," kata Arbi dikutip dari rilis yang diperoleh iNews Media Group, Senin (18/9/2023).

Arbi yang semasa aktif pernah menjadi juara dunia 1997 tersebut mengatakan bahwa pada awalnya dia tidak menyangka bisa menjadi juara. Sebab, sebelum berangkat ke Korea, dia mengalami kendala berupa sakit pada lutut kirinya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement