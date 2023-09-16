9 Wonderkid Pebulutangkis Putri China yang Pilih Pensiun Dini, Nomor 1 Jadi WNI

Wang Shixian, salah satu pebulutangkis China yang pensiun dini (Foto: BWF)

DERETAN wonderkid pebulutangkis putri China yang pilih pensiun dini menarik untuk diulas. Pasalnya, tidak hanya ada satu dua pebulutangkis saja, melainkan ada sekitar 9 pebulutangkis putri berprestasi asal China yang memilih pensiun dini.

Ya, China memang dikenal sebagai negara yang memiliki banyak pebulutangkis berbakat di tiap sektornya. Di setiap generasi, selalu ada pebulutangkis China yang menduduki peringkat teratas di ranking BWF.

Akan tetapi, dari banyaknya pebulutangkis berprestasi asal China, ada pula yang tiba-tiba mengumumkan pensiun di usia keemasannya sebagai seorang atlet. Alasannya pun beragam mulai dari cedera yang kunjung pulih hingga penurunan performa.

Berikut Okezone rangkum 9 wonderkid pebulutangkis putri China yang pilih pensiun dini.

9. Huang Sui





Huang Sui merupakan ratu sektor ganda putri China di era 2000-an. Namun pada 2007, Huang Sui memutuskan untuk mundur dari federasi bulutangkis China dan memilih untuk pensiun. Di usianya yang kala itu masih 25 tahun, Huang Sui mengorbankan mimpinya agar dapat merawat sang ayah yang mengidap kanker.

8. Wang Lin





Di era 2000-an, China juga memiliki tunggal putri berbakat dalam diri Wang Lin. Sayangnya, di usianya yang baru 24 tahun, Wang Lin memilih untuk pensiun. Hal ini karena kala itu, Wang Lin dibekap cedera lutut yang membuat performanya menurun drastis.

7. Wang Xiaoli





Berikutnya, ada pebulutangkis spesialis ganda putri, Wang Xiaoli. Pebulutangkis yang pernah berpasangan dengan Ma Jin dan Yu Yang ini pernah berada di puncak ranking BWF pada tahun 2014. Sayangnya, akibat cedera yang tak kunjung pulih membuatnya gantung raket pada 2015.