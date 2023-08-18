Fakta Wilda Siti Nurfadhilah Mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia

FAKTA Wilda Siti Nurfadhilah mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia sempat membuat publik terkejut. Kabar tersebut Wilda sampaikan langsung melalui Instagram story pribadi miliknya usai berakhirnya SEA V League di Thailand pada Minggu (13/08/23).

Timnas Voli Putri Indonesia mengalami penurunan performa sehingga finis di urutan ketiga pada ajang SEA V League 2023 seri 2. Kepergian Wilda tentu akan berdampak besar bagi Timnas Voli Putri Indonesia ke depannya. Terlebih lagi sebagai kapten, Wilda tengah berada di puncak kariernya.

Ada sejumlah fakta Wilda Siti Nurfadhilah mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia yang telah membesarkan namanya. Kabarnya, dara kelahiran Bandung itu akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yang juga pemain Timnas Voli Putra, Doni Haryono.

Selain itu dirinya merasa bahwa perjuangannya di dunia pervolian Tanah Air sudah cukup. Wilda atau akrab dengan sapaan Kiwil ini telah bersama Timnas Voli Putri Indonesia 13 tahun lamanya.

Sepanjang kariernya, ia telah menjuarai Proliga dengan tiga tim yang berbeda. Dia juga sempat menyandang gelar Best Blocker pada Proliga Putri tahun 2015, 2016, dan 2022. Tak hanya itu, wanita berusia 28 tahun itu mendapatkan penghargaan Best Middle Blocker di Piala VTV 2027 dan Best Spiker di Proliga 2019.

Meski banyak yang menyayangkan keputusannya, Wilda merasa bangga atas pilihannya itu.

"Aaaaaa terima kasih. Pamit. Masa remajaku bersama Merah Putih. Kalau kalian mencaci tidak apa-apa, tapi satu hal, aku bangga menjadi aku," ujar Wilda Siti Nurfadhilah melansir Instagram story miliknya, Minggu (13/08/23).