Max Verstappen Tak Terbendung, Lewis Hamilton Ragu Bisa Jegal Red Bull di Sisa Balapan F1 2023

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, mengakui ketangguhan Red Bull Racing di F1 2023. Melihat Max Verstappen yang makin tak terbendung, Hamilton menjadi ragu bisa menjegal Red Bull di sisa balapan F1 2023.

Menurutnya, saat ini Red Bull memang tampil lebih cepat di lintasan. Namun, Hamilton tetap bertekad memberi yang terbaik. Juara balap F1 tujuh kali itu tidak ingin berkata tidak untuk bersaing di lintasan.

"Saat ini, saya tidak yakin kami saat ini dapat bersaing dengan (Red Bull) dalam kecepatan balapan,” ujar Hamilton, dikutip dari rilis resmi F1, Kamis (17/8/2023).

“Saya pikir ada saat-saat di Hungaria, Max sekira delapan per sepuluh lebih cepat dari semua orang dalam satu putaran. Tapi, jangan pernah bilang tidak,” lanjutnya.