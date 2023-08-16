Terkait Kapan Nikahi Shania Junianatha, Ini Jawaban Jonatan Christie

JAKARTA - Hubungan tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dengan sang kekasih, Shania Junianatha semakin mesra, apalagi usai mereka membagikan foto pra-wedding. Lantas banyak pencinta bulu tangkis Tanah Air penasaran, kapan Jonatan bakal nikahi kekasihnya yang akrab disapa Shanju tesebut?

BACA JUGA: Jonatan Christie Tak Menyangka Langsung Jumpa Lee Zii Jia di Babak Pertama BWF World Championships 2023

Ya, pertanyaan tersebut semakin ramai dipertanyakan kepada Jonatan usai munculnya foto-foto pra-wedding dirinya dengan mantan anggota JKT48 tersebut. Banyan yang memprediksi Jonatan akan menikah dalam waktu dekat. Tepatnya akan melepas masa lajang pada tahun ini.

Ketika ditanya tentang kepastian pernikahannya, pemain berusia 25 tahun itu menjawab dengan santai. Sambil bercanda, ia mengatakan pernikahannya kalau tidak digelar Sabtu atau Minggu.

"Ya ntar aja, tunggu kabarnya ajalah, pokoknya kalau enggak Sabtu, Minggu haha," canda Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (16/8/2023).

Lebih lanjut, Jonatan belum bisa mengatakan secara pasti pernikahannya apakah akan digelar sebelum atau setelah Olimpiade Paris 2024. Ia hanya menjawabnya secara singkat.