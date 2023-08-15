Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulutangkis Top Dunia dengan Skill Langka dan di Luar Nalar, Nomor 1 Mukul Tanpa Nengok

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |03:04 WIB
4 Pebulutangkis Top Dunia dengan Skill Langka dan di Luar Nalar, Nomor 1 <i>Mukul</i> Tanpa <i>Nengok</i>
Anders Antonsen pernah melancarkan skill kelas dunia di luar nalar (Foto: Instagram/@anders_antonsen)
A
A
A

DERETAN empat pebulutangkis top dunia dengan skill langka di luar nalar sangat menarik untuk diulas. Sebab, kemampuan mereka benar-benar tidak ada bandingannya.

Aksi-aksi pebulutangkis di lapangan memang kerap mencuri perhatian pencinta olahraga tersebut. Tidak jarang, kemampuan mereka menjadi atraksi tersendiri yang dinanti-nanti.

Yuki Fukushima

Lantas, siapa saja pebulutangkis top dunia yang punya skill langka dan di luar nalar? Berikut ulasannya.

4. Loh Kean Yew

Loh Kean Yew

Aksi Loh pada ajang Singapore Open 2023 sungguh di luar nalar. Betapa tidak, pemain asal Singapura itu sampai harus diving dan terjungkal untuk mengembalikan bola dari Christo Popov.

Bahkan, Loh melakukan skill itu tidak hanya sekali. Dia dua kali pontang-panting di depan net demi mengembalikan bola pukulan pemain asal Prancis tersebut.

3. Nguyen Thuy Linh

Nguyen Thuy Linh

Aksi di luar nalar dilakukan Nguyen Thuy Linh saat menghadapi Akane Yamaguchi di perempatfinal Canada Open 2023. Dia melepas pukulan backhand menyilang yang tipis dan akurat untuk mengembalikan bola pukulan pemain asal Jepang itu.

Bola pengembalian dari pemain asal Vietnam itu sungguh tidak disangka-sangka oleh Yamaguchi. Alhasil, Thuy Linh mendapat satu poin, meski akhirnya harus kalah.

Halaman:
1 2
