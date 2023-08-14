16 Atlet Lolos POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang, 2 Siswa SMP

MALANG - Sebanyak 16 atlet lolos ke babak 16 besar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang, Senin (14/8/2023) sore WIB. Di hari kedua penyelenggaraan, babak penyisihan masih digelar mulai Pool E sampai H.

Para atlet-atlet muda ini didominasi dari Malang, Kediri, dan beberapa daerah di Jawa Timur lainnya. Tercatat tak kurang 16 pertandingan dilaksanakan di Amorty Training Ground, Kota Malang.

Di hari kedua, sesi kualifikasi Pool E hingga G lanjutan dari hari pertama digelar. Hasilnya total ada delapan atlet yang menyusul masuk ke 16 besar, menyusul 8 peserta lainnya di hari pertama, Minggu 13 Agustus 2023.

Menariknya dari 16 atlet, ada dua atlet yang masih berstatus pelajar SMP dari Surabaya bernama Alfian Rahmat Dharmawan. Ia merupakan pelajar di SMPN 47 Surabaya kelahiran 2008 atau berusia 15 tahun, serta Vincentfilbert Dyanka asal Salatiga pelajar SMPN 4 Ambarawa.

Wakil Ketua II Bidang Prestasi (Bidpres) POBSI Ahmad Fadil Nasution mengatakan, pelaksanaan 16 besar akan dilakukan sepanjang Selasa 15 Agustus 2023. Selain babak 16 besar, rencananya partai semifinal dan final juga bakal berlangsung pada hari terakhir penyelenggaraan POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 seri Malang.