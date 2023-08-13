Rajai F1 2023, Max Verstappen Dapat Wejangan Penting dari Nico Rosberg

MAX Verstappen kini sedang merajai F1 2023. Mendapati kondisi ini, eks pembalap F1, Nico Rosberg, memberi wejangan kepada Max Verstappen.

Rosberg mengingatkan Verstappen untuk tak cepat puas karena sedang memuncaki papan klasemen musim ini. Namun di sisi lain, mantan pembalap F1 itu yakin Verstappen tidak akan seperti itu karena memiliki sikap yang berbeda dari pembalap lain.

“Secara umum dikatakan bahwa seseorang di puncak harus berhati-hati agar tidak berpuas diri,” kata Rosberg, dikutip dari Speedweek, Minggu (13/8/2023).

“Max saat ini memiliki fase yang baik di mana tidak ada yang bisa menyakitinya. Dan biasanya ada risiko bahwa anda akan berpuas diri dan kehilangan motivasi, jadi dia harus memastikan bahwa itu tidak sampai pada itu,” ujarnya.

“Tapi, saya rasa itu tidak akan terjadi, karena sikapnya fenomenal. Dia sangat fokus dan sepanjang waktu dalam elemennya. Ini seperti seni, itu sangat menakjubkan,” jelas Rosberg.