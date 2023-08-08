Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kekaguman 4 Pebulu Tangkis Top Dunia pada Taufik Hidayat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |03:03 WIB
Kisah Kekaguman 4 Pebulu Tangkis Top Dunia pada Taufik Hidayat
Kisah Kekaguman 4 Pebulu Tangkis Top Dunia pada Taufik Hidayat. (Foto: Reuters)
KISAH kekaguman 4 pebulutangkis top dunia pada Taufik Hidayat menarik untuk diketahui. Tidak dapat dipungkiri, nama legenda tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat memang menjadi salah satu pebulutangkis terbaik pada era awal tahun 2000-an.

Pada masa-masa itu, Taufik Hidayat mencatatkan berbagai prestasi mulai dari Indonesia Open, Malaysia Open, Asian Games, hingga Olimpiade. Selain itu, Taufik juga mencatatkan berbagai rekor seperti smash tajam berkecepatan 305 km/jam hingga backhand smash berkecepatan 206 km/jam.

Berkat semua itu, tak ayal banyak pebulutangkis di era saat ini yang sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat. Lantas siapa saja mereka?

Berikut Okezone rangkum kekaguman 4 pebulutangkis top dunia pada Taufik Hidayat:

4. Anthony Sinisuka Ginting

Anthony Sinisuka Ginting

Pebulutangkis tunggal putra terbaik Indonesia saat ini, Anthony Sinisuka Ginting sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat. Menurutnya, Taufik memiliki banyak kelebihan yang sangat menginspirasi. Oleh sebab itu, hingga detik ini Ginting terus mengidolakan Taufik Hidayat.

"Idola saya dari pertama dulu ya Taufik Hidayat. Alasan suka, pertama karena perawakannya keren. Prestasinya juga hampir lengkap, kecuali All England. Cara mainnya bagus, keren pokoknya. Kalau pemain luar negeri tidak ada" tutur Anthony Ginting.

3. Aya Ohori

Aya Ohori

Pebulutangkis cantik asal Jepang, Aya Ohori juga sangat mengidolakan Taufik Hidayat. Hal itu disampaikan Ohori paga gelaran Japan Open 2018 lalu. Pada saat itu, tunggal putri Jepang ini mengaku jika Taufik adalah inspirasinya menjadi seorang atlet.

"Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik bertanding di Jepang, saya pasti datang untuk menonton. Karena sering melihat pertandingannya, itu menjadi salah satu yang memotivasi saya menjadi pemain bulutangkis" ujar Aya Ohori.

Halaman:
1 2
