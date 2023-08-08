Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alami Cedera Panjang, Shesar Hiren Rhustavito Diprediksi Butuh Waktu untuk Kembali ke Performa Terbaiknya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |00:03 WIB
Alami Cedera Panjang, Shesar Hiren Rhustavito Diprediksi Butuh Waktu untuk Kembali ke Performa Terbaiknya
Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito berhasil menjalani comeback di Australia Open 2023 pada pekan lalu. Sayangnya, Shesar masih kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya usai kembali dari cedera.

Bahkan menurut pelatih Tunggal putra Indonesia, Irwansyah, butuh waktu bagi Shesar agar performa terbaiknya bisa kembali. Sebab cedera yang dialami Shesar membuatnya absen dari pertandingan cukup lama.

Sebagai informasi, Shesar menderita cedera betis selama hampir tiga bulan sejak awal Mei lalu. Pada Australia Open 2023, pria yang akrab disapa Vito itu pun sempat bermain baik di babak 32 besar dengan melibas wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-19.

Performa gemilang pun kembali ditampilkan pemain berusia 29 tahun itu pada gim pertama babak 16 besar kontra utusan China, Weng Hong Yang. Dia mampu menekan sang lawan dan mengalahkannya dengan skor 21-16.

Shesar Hiren Rhustavito

Sayangnya, performa Shesar menurun drastis pada dua gim berikutnya sehingga dia kalah dengan skor yang cukup telak yakni, 10-21 dan 9-21. Irwansyah pun tak banyak memberikan evaluasi dari permainan anak buahnya itu di turnamen Super 500 tersebut karena Shesar memang belum pulih sepenuhnya sehingga membutuhkan waktu untuk kembali ke performa terbaiknya.

“Untuk Shesar, memang belum pulih benar cedera betis. Masih butuh waktu bagi dia untuk bisa kembali seperti semula,” kata Irwansyah dikutip dari rilis PBSI, Selasa (8/8/2023).

