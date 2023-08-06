Kenapa Mia Audina Pindah ke Belanda?

Pertanyaan Kenapa Mia Audina Pindah ke Belanda kerap jadi hal yang ingin diketahui oleh para pencinta bulu tangkis Indonesia. (Foto: PB Djarum)

KENAPA Mia Audina pindah ke Belanda masih kerap menjadi pertanyaan di kalangan para pecinta bulu tangkis Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia sebelumnya memiliki sosok pebulutangkis yang digadang-gadang akan menjadi penerus Susy Susanti.

Sosok yang dimaksud adalah Mia Audina, yang dijuluki sebagai si Anak Ajaib. Mia mendapatkan julukan tersebut karena ia berhasil bersinar sebagai bintang bulu tangkis sejak usianya masih belia. Sayangnya, ia memutuskan untuk pindah kewarganegaraan Belanda.

Keputusan yang mengejutkan tersebut pun menimbulkan banyak pertanyaan, seperti kenapa Mia Audina pindah ke Belanda?

Lama tak terdengar kabarnya, Mia Audina kembali muncul di hadapan publik Indonesia saat menjadi tamu di kanal Youtube PB Djarum. Dalam video yang diunggah pada 4 Oktober 2021 lalu, Mia Audina memberikan klarifikasi terkait kepindahannya ke Belanda.

Wanita berusia 43 tahun tersebut menceritakan jika alasan kepindahannya tak hanya karena ia menikah dengan Tylio Lobman, namun juga ada beberapa alasan lain di belakangnya.

“Bukan karena ikut suami, ya banyak kurang lebihnya seperti itu. Tetapi, banyak cerita di belakang itu, salah satu alasannya karena mama saya meninggal,” kata Mia Audina, dikutip dari akun youtube PB Djarum, Minggu (6/8/2023).

Lebih lanjut lagi, Mia mengungkap jika selama ini ia bermain untuk sang ibunda yang kala itu tengah sakit. Bahkan Mia mengatakan jiak ia bermain untuk membiayai ibunya.