SPORT LAIN

Tak soal Olahraga Saja, Ganjar Pranowo Tegaskan Tour de Borobudur 2023 Juga Tingkatkan Sektor Wisata

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:38 WIB
Tak soal Olahraga Saja, Ganjar Pranowo Tegaskan Tour de Borobudur 2023 Juga Tingkatkan Sektor Wisata
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Foto: Instagram/ganjar_pranowo)
A
A
A

GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memastikan bahwa ajang balap sepeda Tour de Borobudur 2023 tak hanya sekedar olahraga. Event tahunan tersebut juga ikut meningkatkan sektor wisata di daerah sekitaran Candi Borobudur.

Sebab menurut Ganjar, setiap edisi ada rute baru yang ditempuh para peserta. Menariknya, rute-rute baru itu awalnya akan disurvey dulu oleh Pemerintah Kabutpaten (Pemkab), agar diketahui hal sektor wisata mana saja yang harus dilalui.

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo itu mau para peserta Tour de Borobudur bisa menikmati olahraga dan pemandang dari wisata sekitar.

“Ya setiap Kabupaten sudah membantu ya untuk menunjukkan rute yang bagus maka dari tim melakukan survey sehingga dua - duanya dapat, spotnya dapat, pikniknya juga dapat,” ucap Ganjar Pranowo saat diwawancarai di Pura Mangkunegaraan, Sabtu (5/8/2023).

Ganjar Pranowo

Tour de Borobudur edisi ke-23 itu baru saja digelar hari ini pada Sabtu (5/8/2023) dan dibuka oleh Ganjar Pranowo. Event olahraga tersebut digelar dua hari, hari pertama diikuti oleh para peserta profesional.

Lalu hari kedua, yakni pada Minggu 6 Agustus 2023 akan diramaikan oleh pencinta sepeda atau memang hobi melakukan event seperti Tour de Borobudur.

(Rivan Nasri Rachman)

