4 Olimpiade yang Diakhiri Eko Yuli Irawan dengan Raihan Medali, Nomor 1 Paling Luar Biasa!

TERDAPAT 4 Olimpiade yang diakhiri Eko Yuli Irawan dengan raihan medali akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Eko Yuli adalah salah satu atlet terbaik Indonesia di cabang olahraga (cabor) angkat besi.

Kehebatannya itu telah membuat Eko Yuli meraih banyak prestasi, termasuk merebut empat medali di empat edisi Olimpiade berbeda. Perolehan empat medali tersebut lantas menjadikan Ek Yuli menjadi atlet Indonesia dengan raihan medali terbanyak di Olimpiade.

Lantas Olimpiade mana saja yang diikuti oleh Eko Yuli hingga membuatnya berhasil membawa pulang medali?

Berikut 4 Olimpiade yang Diakhiri Eko Yuli Irawan dengan Raihan Medali:

4. Olimpiade Beijing 2008





Olimpiede Beijing 2008 merupakan ajang Olimpiade pertama Eko Yuli di pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut. Menariknya, pada debutnya di turnamen Olimpiade tersebut, Eko Yuli langsung berhasil mempersembahkan medali untuk Indonesia.

Turun di nomor 56kg putra, Eko Yuli berhasil mengukir total 288kg, dengan rincian 130kg snatch dan 158kg clean & jerk. Pada momen tersebut Eko Yuli kalah dari Hoang Anh Tuan (Vietnam) yang meraih medali perak dan Long Qingcquan (China) dengan medali emasnya.

3. Olimpiade London 2012





Setelah tampil di Beijing, Eko Yuli kembali memiliki kesempatan tampil di Olimpiade London 2012. Kali ini Eko Yuli beraksi di nomor berbeda, yakni 62kg putra.

Dengan tampil di nomor berbeda, Eko Yuli pun berhasil meningkatkan total angkatan bila dibandingkan pada edisi Beijing empat tahun lalu. Tepatnya Eko Yuli sukses membukukan total angkatan 317kg, dengan rincian 145kg snatch dan 172kg clean & jerk.

Meski mengalami peningkatan total angkatan, Eko Yuli tetap hanya bisa membawa pulang medali perunggu. Ia kalah dari lifter Oscar Figueroa (Kolombia) yang meraih perak dan Kim Un-guk (Korea Utara) denga medali emas.