Timnas Voli Putra Indonesia Usung Misi Balas Dendam Jelang Jumpa Thailand di SEA V League 2023

TIMNAS Voli Putra Indonesia usung misi balas dendam jelang jumpa Thailand di SEA V League 2023. Timnas Voli Putra Indonesia kini mengalihkan fokus kepada turnamen voli antarnegara Asia Tenggara.

SEA V League 2023 akan berlangsung pada 21-30 Juli 2023 mendatang. Itu terbagi dalam dua seri, dengan yang pertama digelar di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor pada 21-13 Juli, dan yang kedua di Filipina pada 28-30 Juli 2023.

Para penggawa yang mewakili Indonesia dalam ajang tersebut akan didominasi pemain juara Proliga LavAni Allo Bank Jakarta. Salah satu penggawa tim, Hendra Kurniawan, mengaku siap untuk tampil all out dalam ajang tersebut meskipun masih merasa sedih setelah kalah dari Thailand di AVC Challenge Cup 2023.

"Ya, kalau secara mental selesai bertanding lawan Thailand sedikit down. Kalau di sini, kan, ajang baru, mungkin kami akan tampil all out dan percaya diri, memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tegas Hendra dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan,

Ajang SEA V League 2023 merupakan turnamen antarnegara Asia Tenggara yang diikuti oleh empat negara. Mereka ialah Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.