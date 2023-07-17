Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Timnas Voli Putra Indonesia Usung Misi Balas Dendam Jelang Jumpa Thailand di SEA V League 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:02 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Usung Misi Balas Dendam Jelang Jumpa Thailand di SEA V League 2023
LavAni mewakili Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V League 2023 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

TIMNAS Voli Putra Indonesia usung misi balas dendam jelang jumpa Thailand di SEA V League 2023. Timnas Voli Putra Indonesia kini mengalihkan fokus kepada turnamen voli antarnegara Asia Tenggara.

SEA V League 2023 akan berlangsung pada 21-30 Juli 2023 mendatang. Itu terbagi dalam dua seri, dengan yang pertama digelar di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor pada 21-13 Juli, dan yang kedua di Filipina pada 28-30 Juli 2023.

Timnas Voli Putra Indonesia

Para penggawa yang mewakili Indonesia dalam ajang tersebut akan didominasi pemain juara Proliga LavAni Allo Bank Jakarta. Salah satu penggawa tim, Hendra Kurniawan, mengaku siap untuk tampil all out dalam ajang tersebut meskipun masih merasa sedih setelah kalah dari Thailand di AVC Challenge Cup 2023.

"Ya, kalau secara mental selesai bertanding lawan Thailand sedikit down. Kalau di sini, kan, ajang baru, mungkin kami akan tampil all out dan percaya diri, memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tegas Hendra dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan,

Ajang SEA V League 2023 merupakan turnamen antarnegara Asia Tenggara yang diikuti oleh empat negara. Mereka ialah Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement