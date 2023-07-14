Advertisement
HOME SPORTS NETTING

8 Rekomendasi Senar Raket Badminton Terbaik, Nomor 1 untuk Pemain dengan Tipe Pukulan Keras

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |03:03 WIB
8 Rekomendasi Senar Raket Badminton Terbaik, Nomor 1 untuk Pemain dengan Tipe Pukulan Keras
8 Rekomendasi Senar Raket Badminton Terbaik. (Foto: PBSI)
A
A
A

TERDAPAT 8 rekomendasi senar raket badminton terbaik 2023 penting untuk diketahui. Tidak dapat dipungkiri, raket menjadi salah satu komponen terpenting dalam olahraga bulu tangkis.

Pemilihan raket yang tepat akan berbanding lurus dengan peningkatan performa permainan.

Namun untuk menentukan raket yang tepat, kita harus melihat kualitas senar yang dipakai. Di pasaran ada banyak merek senar raket bulutangkis yang diperjualbelikan dengan kualitas yang juga beragam.

Lantas untuk menentukan senar mana yang tepat untuk permainan, kita harus melihat bagaimana gaya permainan yang digunakan, jumlah simpul hingga tinggi rendahnya senar.

Berikut okezone rangkum 8 rekomendasi senar raket badminton terbaik di tahun 2023 dilansir dari Tennis Nuts, Jumat (14/7/2023).

8. Yonex Aerobite

Yonex Aerobite

Senar Yonex Aerobite menjadi salah satu senar paling banyak digunakan oleh pebulutangkis profesional. Senar ini sangat cocok untuk pertandingan dengan intensitas yang tinggi.

7. Li-Ning No.1

Senar Li-Ning No.1 menjadi salah satu senar terbaik yang paling laris di pasaran. Senar ini sangat cocok digunakan untuk pebulutangkis yang memiliki power pukulan sangat kencang.

6. Yonex BG80

Senar Yonex BG80 memiliki tingkat ketegangan yang sangat baik dan kuat. Dengan begitu, senar ini dapat bertahan lebih lama untuk digunakan.

5. Yonex Nanogy 98

Yonex Nanogy 98

Yonex Nanogy 98 memiliki tingkat ketahanan yang luar biasa dengan dimensinya yang terbilang tipis. Senar ini memiliki elastisitas yang lebih tinggi dengan kekuatan yang tidak kalah dari jenis senar lainnya.

Halaman:
1 2
