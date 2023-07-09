Bos Aprilia Racing Heran Aleix Espargaro dan Maverick Vinales Tak Segacor Musim Lalu

BOS Aprilia Racing heran Aleix Espargaro dan Maverick Vinales tak segacor musim lalu. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengatakan bahwa sebenarnya tak ada perubahan dari pengaturan dasar motor RS-GP di tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Aprilia Racing sempat memperebutkan gelar juara MotoGP 2022 melalui Aleix Espargaro. Namun demikian, penurunan performa di pengujung musim membuatnya hanya mampu finis keempat dengan torehan 212 poin, tertinggal 53 poin dari Francesco Bagnaia, yang menjadi juara dunia.

Pembalap asal Spanyol itu merebut enam podium pada musim lalu dan merebut satu-satunya kemenangan bagi tim pabrikan Noale di kelas utama dengan menjuarai MotoGP Argentina 2022. Sedangkan Vinales masuk podium tiga kali dan finis di urutan ke-11 pada klasemen akhir.

Sayangnya, tim pabrikan asal Italia itu tak tampil sekompetitif musim lalu pada MotoGP 2023. Espargaro baru sekali naik podium yakni dalam balapan utama terakhir sebelum jeda musim panas di Sirkuit Assen, Belanda. Begitu pula dengan Vinales saat naik podium kedua dalam balapan pembuka di Portugal.

Espargaro hanya mampu mengoleksi 77 poin pada paruh pertama musim ini dengan menempati posisi kedelapan. Sedangkan Vinales berada empat tingkat di belakangnya dengan catatan 56 poin.

Meskipun mengalami penurunan performa, Rivola mengaku belum tahu penyebabnya. Sebab, DNA motor RS-GP 23 pada musim ini tidak berubah dibandingkan musim lalu.