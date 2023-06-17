Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Khabib Nurmagomedov Jadi Kunci Utama yang Bikin Conor McGregor Sengsara

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |02:04 WIB
Khabib Nurmagomedov Jadi Kunci Utama yang Bikin Conor McGregor Sengsara
Khabib Nurmagomedov bikin Conor McGregor terkapar (Foto: Twitter/ufc)
A
A
A

KHABIB Nurmagomedov jadi kunci utama yang bikin Conor McGregor sengsara. Hal ini diungkapkan oleh mantan juara kelas ringan dan berat, Daniel Cormier saat memberikan komentar tentang wacana kembalinya Conor McGregor ke arena oktagon.

Seperti yang telah diketahui, Conor McGregor telah absen cukup lama dari arena pertarungan UFC setelah kakinya patah pada pertarungan melawan Dustin Poirier 2021 lalu. Pada pertarungan itu, Conor McGregor secara mengejutkan kalah dengan TKO.

Conor McGregor

Meski begitu, pada tahun ini McGregor dikabarkan akan kembali ke oktagon dan akan melawan mantan juara dunia kelas ringan, Michael Candler. Meski belum ada jadwal pasti, namun kabarnya pertarungan comeback Conor McGregor akan digelar akhir tahun nanti.

Menanggapi hal tersebut, Daniel Cormier membeberkan cara mudah untuk mengalahkan Conor McGregor. Menurutnya, untuk mengalahkan petarung berjuluk elang itu adalah dengan meniru cara Khabib Nurmagomedov dulu, yaitu dengan menahan emosi lalu meledakkannya di akhir pertarungan.

"Jika Anda membangkitkan emosi lawan, maka itu bagus untuk anda. Anda tidak boleh emosi saat masuk ke octagon," ujar Daniel Cormier dikutip dari Championat, Jumat (16/6/2023).

"Jika pria seperti Conor membuat Anda emosi, hal yang sama seperti yang terjadi pada Jose Aldo akan terjadi pada Anda. Anda akan tersingkir 15 detik setelah dimulainya pertarungan. Saking hebohnya Aldo, Conor langsung menjatuhkannya,” tambahnya.

"Dan ada contoh lain dari Khabib Nurmagomedov yang menahan emosinya lalu meledak di bagian paling akhir," tegasnya.

Halaman:
1 2
