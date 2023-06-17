Bintang UFC Conor McGregor Dituding Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Wanita di Final NBA 2022-2023

BINTANG UFC, Conor McGregor, dituding lakukan pelecehan seksual terhadap wanita di final NBA 2022-2023. Tuduhan itu muncul setelah Denver Nuggets menjadi juara NBA 2022-2023 usai mengalahkan Miami Heat di Game 5 dengan skor 94-89 di Kaseya Center, Sabtu (10/6/2023) lalu.

Pada kesempatan itu, Conor McGregor tampil di hadapan publik sebagai penghibur saat jeda pertarungan. Saat itu, petarung asal Irlandia itu jug mempromosikan produk miliknya, Tidl Sport. Nahasnya, baru-baru ini dirinya mendapat kabar buruk.

Menurut laporan TMZ Sports, Conor McGregor yang pernah berstatus sebagai juara dunia dua divisi UFC itu dituding melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di kamar mandi pria. Bahkan, petarung kontroversial itu dituding melakukan pemerkosaan.

“TMZ Sports telah memperoleh video yang menunjukkan Conor McGregor memegang tangan penuduh pemerkosaannya dan membawanya ke kamar mandi ... di mana dia mengatakan dia melakukan pelecehan seksual terhadapnya,” tulis laporan TMZ Sports, dikutip Jumat (16/6/2023).

Rekaman video itu diambil di dalam Kaseya Center, Miami sekitar tengah malam pada 10 Juni waktu setempat, tepat setelah Nuggets mengalahkan Heat di Game 4 Final NBA 2022-2023. Dalam video tersebut, terlihat McGregor mengenakan kaus hitam meninggalkan area kamar kecil untuk berbicara dengan seorang wanita berkemeja putih.

Setelah muncul untuk bertukar kata dengan wanita itu, Conor McGregor meraih tangannya dan membuat jalan baginya untuk pergi bersamanya ke dalam kamar mandi. Beberapa detik kemudian, pintu kamar kecil tertutup, tanpa ada orang lain yang masuk ke dalam. Rekaman kemudian berakhir.

Menurut TMZ Sports, awal minggu ini pengacara pihak wanita penuduh, Ariel Mitchell , mengirim surat permintaan yang mengklaim keamanan NBA dan Miami Heat "secara fisik memaksa" penuduh ke kamar kecil. Di mana McGregor dituduh melanjutkan untuk memperkosanya sementara keamanan menolak untuk mengizinkannya keluar atau membiarkan temannya masuk ke kamar mandi bersamanya.