HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta: Persaingan Makin Sengit Usai Masuki Babak 8 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:59 WIB
POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta: Persaingan Makin Sengit Usai Masuki Babak 8 Besar
POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 mulai memasuki babak 8 besar. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta telah mencapai babak eliminasi. Pada pertandingan hari ketiga yang diadakan pada Rabu, 14 Juni 2023, kemarin para pebiliar telah berhasil lolos ke babak 8 besar, di mana para atlet biliar itu akan saling bertarung untuk menjadi yang terbaik.

Keberhasilan para pebiliar ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi, mengingat tingkat persaingan yang ketat di turnamen ini.

Hanya mereka yang telah menunjukkan keterampilan dan keahlian luar biasa yang berhasil mencapai tahap ini. Para pebiliar yang berpartisipasi dalam POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta telah menghadapi tantangan dan tekanan yang tinggi.

Babak 8 besar yang dilaksanakan hari ini (Kamis, 15 Juni 2023) akan menjadi pembuktian bagi mereka untuk memperebutkan gelar juara sekaligus meraih 300 poin untuk memperbaiki peringkar di poin ranking Nasional.

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023

