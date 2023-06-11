Tantang Novak Djokovic di Final French Open 2023, Begini Reaksi Casper Ruud

PARIS – Petenis asal Norwegia, Casper Ruud, sukses melesat ke babak final French Open 2023. Dia sendiri tak menyangka bisa melangkah jauh di ajang berlevel Grand Slam itu hingga mencapai partai puncak.

Casper Ruud memastikan tiket final usai mengalahkan wakil Jerman, Alexander Zverev, di babak semifinal. Berlaga di Philippe-Chartier, Sabtu 10 Juni 2023, Ruud menang tiga set langsung dengan skor 6-3, 6-4, dan 6-0.

Pencapaian manis ini tak disangka oleh Ruud. Sebab, dirinya sadar bukan termasuk pemain yang difavoritkan untuk mencapai babak final.

Soal kunci sukses menembus babak final sendiri, Ruud mengaku hanya berusaha bermain tanpa beban. Usahanya pun berbuah manis karena bisa membuahkan kemenangan.