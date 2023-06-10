Bagi Ratri Oktila, ASEAN Para Games 2023 Jadi Persiapan Turun di Asian Para Games dan Paralimpiade

PHNOM PENH – Atlet parabulu tangkis putri Indonesia, Leani Ratri Oktila, menyebut ASEAN Para Games 2023 sebagai ajang persiapan turun di Asian Para Games 2023 dan Paralimpiade Paris 2024. Dia pun menyambut gembira pencapaiannya di ASEAN Para Games 2023.

Diketahui, Leani sukses mengukir prestasi manis di ASEAN Para Games 2023. Dia meraih tiga medali emas.

Medali itu diraihnya dari nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran di ASEAN Para Games 2023. Menurutnya, mental dan kepercayaan diri menjadi penting dalam persiapan mengikuti berbagai ajang-ajang multievent ke depannya.

"Bisa dibilang ajang ini untuk persiapan dan pemanasan ke Asian Para Games dan Paralimpiade Paris ya, karena hanya negara Asia Tenggara saja pesertanya," kata Ratri, dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

"Mungkin karena percaya diri kali ya, karena setelah saya melahirkan anak pertama saya langsung ambil latihan seperti biasanya," lanjutnya.