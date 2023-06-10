Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bagi Ratri Oktila, ASEAN Para Games 2023 Jadi Persiapan Turun di Asian Para Games dan Paralimpiade

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |00:03 WIB
Bagi Ratri Oktila, ASEAN Para Games 2023 Jadi Persiapan Turun di Asian Para Games dan Paralimpiade
Leani Ratri Oktila kala berlaga. (Foto: Paralimpiade)
A
A
A

PHNOM PENH – Atlet parabulu tangkis putri Indonesia, Leani Ratri Oktila, menyebut ASEAN Para Games 2023 sebagai ajang persiapan turun di Asian Para Games 2023 dan Paralimpiade Paris 2024. Dia pun menyambut gembira pencapaiannya di ASEAN Para Games 2023.

Diketahui, Leani sukses mengukir prestasi manis di ASEAN Para Games 2023. Dia meraih tiga medali emas.

Leani Ratri Oktila

Medali itu diraihnya dari nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran di ASEAN Para Games 2023. Menurutnya, mental dan kepercayaan diri menjadi penting dalam persiapan mengikuti berbagai ajang-ajang multievent ke depannya.

"Bisa dibilang ajang ini untuk persiapan dan pemanasan ke Asian Para Games dan Paralimpiade Paris ya, karena hanya negara Asia Tenggara saja pesertanya," kata Ratri, dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

"Mungkin karena percaya diri kali ya, karena setelah saya melahirkan anak pertama saya langsung ambil latihan seperti biasanya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement