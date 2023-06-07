Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aldila Sutjiadi/Miyu Kato Didiskualifikasi di French Open 2023, PP Pelti: Hukumannya Terlalu Berlebihan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |03:03 WIB
Aldila Sutjiadi/Miyu Kato Didiskualifikasi di French Open 2023, PP Pelti: Hukumannya Terlalu Berlebihan
Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi bersama rekannya, Miyu Kato. (Foto: Instagram/dila11)
A
A
A

JAKARTA - Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi dan rekannya asal Jepang, Miyu Kato tengah menjadi sorotan usai didiskualifikasi dari French Open 2023. Pasalnya mereka didiskualifikasi gara-gara hal sepele, yakni bola yang dipukul Kato mengenai ball girl di pinggir lapangan.

Melihat hukuman tersebut, Pengurus Pusat Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PP Pelti) ikut dibuat geram. Sekretaris Bidang Kerja Sama dan Hubungan Internasional PP Pelti, Ghofar Ismail, merasa hukuman diskualifikasi dan gugurnya poin serta hadiah (prize money) kepada Aldila/Kato terlalu berat.

"Menurut saya, itu hukumannya terlalu berlebihan. Itu, kan, tidak sengaja memukul bola mati dan itu maksud Kato memukul bola untuk ditangkap oleh ball girl, tetapi ball girl tidak siap," ucap Ghofar saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (7/6/2023).

"Jadi, kalau menurut saya itu bukan suatu pukulan bola yang sengaja untuk membuat celaka atau cedera orang dan itu murni kecelakaan yang bisa terjadi dimanapun," lanjutnya.

Aldila Sutjiadi kesal usai didiskualifikasi dari French Open 2023

Sebagaimana diketahui, langkah Aldila yang mengikuti French Open 2023 sektor ganda putri bersama petenis Jepang, Miyu Kato, harus terhenti di babak ketiga. Laga yang digelar Minggu 4 Juni 2023 di Roland Garros, Paris, Prancis, itu berakhir lebih cepat setelah Aldila/Kato didiskualifikasi karena bola yang dipukul Kato secara tidak sengaja mengenai ball girl.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement