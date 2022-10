AUSTIN – Pembalap Tim Alpine, Fernando Alonso harus rela melepaskan poin yang didapatkannya di balapan Formula One (F1) GP Amerika Serikat 2022. Pasalnya gara-gara kaca spion mobilnya lepas, Alonso pun terkena penalti 30 detik dan membuatnya harus pulang tanpa membawa poin.

Alonso sejatinya berhasil membawa pulang enam poin usai finis di urutan tujuh pada F1 GP AS 2022 yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), pada Senin (24/10/2022) dini hari WIB. Namun kini semua itu harus sirna karena kejadian yang kurang mengenakan.

Karena saat balapan berlangsung, kaca spion mobil Alpine A522 yang dikendarai Alonso terjatuh ketika sedang menyalip Kevin Magnussen. Hal tersebut dianggap membahayakan sehingga Haas melayangkan protes.

FIA pun merespon protes tersebut. Mereka menyebut kalau mobil Alonso tidak aman untuk dikendarai sehingga pembalap asal Alpine itu dilaporkan terkena hukuman.

“Sebuah mobil harus dalam kondisi aman sepanjang balapan, dan dalam hal ini, Mobil 14 (Alonso) tidak. Ini adalah tanggung jawab tim Alpine,” kata pihak FIA dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters, Senin (24/10/2022).

Alhasil, Alonso pun diganjar penalti 30 detik atas kejadian spion copot tersebut. Posisi dia yang berada di urutan tujuh praktis sirna. Pembalap veteran asal Spanyol itu harus pasrah turun ke urutan 15.

Spion mobil milik Alonso diduga telah longgar setelah alami kecelakaan dengan pembalap Aston Martin, Lance Stroll. Karena dirinya menabrak cukup keras hingga mobilnya terangkat. Beruntung, Alonso masih bisa melanjutkan balapan karena tidak ada masalah pada mesinnya. Sementara itu, Max Verstappen berhasil keluar sebagai pemenang GP AS 2022. Kemenangannya itu sekaligus membuat timnya yakni Red Bull Racing memastikan gelar juara konstruktor musim ini dengan koleksi sementara 656 poin. Dengan tiga balapan tersisa, tim pabrikan asal Austria itu sudah mustahil dikejar oleh para pesaing terdekatnya. Terpantau, Scuderia Ferrari yang berada di belakangnya memiliki 469 poin, disusul Mercedes di urutan ketiga dengan 416 poin.