SEBANYAK 3 gerakan push up yang mudah dilakukan untuk pemula akan anda ketahui pada artikel ini. Push up merupakan olahraga dengan gerakan yang biasa atau umum, namun push up bisa saja salah jika dilakukan untuk seorang pemula.

Orang yang baru melakukan push up tidak perlu melakukan teknik push up yang berat agar otot-otot tidak kaget. Push up merupakan jenis olahraga yang sangat simpel, kamu bisa melakukannya dimana saja. Push up dapat membentuk otot bagian atas terutama lengan dan dada.

Namun, jika ingin menerapkannya kamu harus latihan push up dengan baik dan benar. Banyak pemula yang memiliki keinginan tinggi untuk membentuk tubuh ideal dan sehat.

Namun, masih banyak yang salah dalam menerapkan gerakan push up. Berikut gerakan push up yang baik dan benar untuk pemula.

Berikut 3 gerakan Push Up yang mudah dilakukan untuk pemula

3. Seated Push Up





Gerakan push up ini cukup unik karena dilakukan dengan duduk. Gerakan ini dapat melatih otot bahu dan tentunya gerakan ini tidak sulit. Kamu membutuhkan bangku untuk melakukan gerakan ini.

Berikut langkah-langkahnya:

A. Duduk dengan kedua telapak tangan di samping menumpu pada bangku.

B. Beri tekanan pada telapak tangan kebawah agar kamu terangkat, sambil mempertahankan posisi duduk. Angkat sedikit sampai pinggul dan pantat terpisah dari permukaan bangku.

C. Tahan beberapa detik dan ulangi gerakan yang sama semampunya.

2. Knee Push Up





Gerakan ini hampir sama dengan push up biasa. Namun, tumpuannya ada pada dengkul. Melakukan gerakan ini tentu lebih ringan karena jarak antara tangan dengan tumpuan menjadi lebih dekat.

Berikut langkah-langkahnya:

A. Posisikan tubuh mengarah ke bawah dengan kedua tangan dan lutut sebagai tumpuannya.

B. Sejajarkan kedua tangan dengan bahu, lalu luruskan.

C. Tekuk siku secara perlahan dan turunkan dada hingga hampir menempel. Pertahankan posisi selama beberapa detik, kamu akan merasakan pegal pada lengan.

D. Tarik kembali dada dengan meluruskan kedua tangan dan kembali pada posisi semula.

E. Ulangi gerakan yang sama semampunya.

1. Wall Push Up

Bagi pemula, melakukan push up seperti ini tidak masalah guna membuat kamu terbiasa dengan gerakan push up biasa nantinya. Gerakan ini dilakukan dengan bertumpu pada tembok atau permukaan datar. Berikut langkah-langkahnya: A. Tempelkan kedua telapak tangan pada tembok dengan jarak selebar bahu. B. Buat jarak telapak kaki dengan tembok selebar satu langkah sambil mempertahankan posisi tangan. Kamu harus melebarkan kedua kaki sejajar dengan bahu. C. Luruskan tubuh, lalu tekuk siku dan gerakkan tubuh atas secara perlahan ke arah tembok dengan mempertahankan kedua kaki tetap rata di atas permukaan. D. Tahan posisi selama beberapa detik. Gunakan tangan untuk mendorong tubuh ke belakang secara perlahan dan kembali ke posisi awal. E. Ulangi gerakan yang sama semampunya. Itulah tiga gerakan push up yang baik dan benar untuk pemula. Pastikan kamu melakukan pemanasan dahulu dan jangan lakukan secara berlebihan. Ya!